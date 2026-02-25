Скиор от Нидерландия се заби в дърво на писта край Банско

Трагичен инцидент на ски писта край Банско.

Днес следобед турист от Нидерландия е загинал, след като при спускане по писта „Пионер“ над Банско е изгубил контрол над ските си. Той е излязъл извън очертанията на трасето и се е ударил в дърво.

На място незабавно са пристигнали спасителни и медицински екипи, които са оказали помощ, но въпреки усилията им, мъжът е починал.

Причините за инцидента все още се изясняват. По първоначална информация се предполага, че туристът е загубил контрол, заради висока скорост и е напуснал пистата, което е довело до фаталния сблъсък.