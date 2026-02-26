Тръмп: Робърт де Ниро е болен човек с душевно разстройство

Актьорът Робърт де Ниро е "болен човек с душевно разстройство", заяви американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл", след като известният артист призова американците да "изгонят" правителството на Тръмп, за да "спасят" САЩ, предаде Франс прес.

"Робърт де Ниро, страдащ от анти-Тръмп невроза, е поредният болен човек с душевно разстройство, а според мен, и с изключително нисък коефициент на интелигентност, който няма абсолютно никаква представа какво прави и казва, част от което е направо ПРЕСТЪПНО!", написа Доналд Тръмп в публикация, в която той също така остро разкритикува конгресменката от Демократическата партия със сомалийски произход Илхан Омар и нейната колежка и съпартийка от Мичиган Рашида Тлаиб.

"Добрата новина е, че Америка сега е по-велика, по-добра, по-богата и по-силна от всякога, а това ги влудява напълно", добави президентът републиканец.

До коментарите на американския лидер се стигна след интервю на звездата от "Шофьор на такси" и "Разяреният бик" Де Ниро в подкаста "Най добрите хора" (The Best People), в което 82-годишният актьор призовава американците да "се съпротивляват" на правителството на Тръмп.

"Залогът е нашата страна, а Тръмп я унищожава. Кой знае какви са мотивите му, но това е нездравословно. Трябва да спасим страната", каза в интервюто легендата на киното.

Свързани статии Робърт де Ниро в битка срещу Тръмп с политическо движение „Съпротива“

През май миналата година по време на фестивала в Кан актьорът от филмовата поредица "Кръстникът" вече призова да "се защити демокрацията" от действията на американския президент, когото определи като "необразован".

(БТА)