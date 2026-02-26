Росен Плевнелиев атакува Радев, кабинетът "Гюров" му давал пълен комфорт

Кабинетът „Гюров“ е създаден, за да даде пълен комфорт на Румен Радев. Големият въпрос за мен е как така ПП-ДБ, за разлика от други правителства, се съгласиха правителството на Андрей Гюров да им бъде пришито, каза пред bTV президентът Росен Плевнелиев (2012-2017 г.).

Логиката за създаване на това правителство е, че то ще даде пълен комфорт на новия проект на Румен Радев, атакувайки ГЕРБ и ДПС-Ново начало, изчегъртвайки и изчиствайки всичко, което те имат в администрацията. Давайки МВР на хора, близки до Румен Радев, така че да има някакъв контрол върху прословутия контролиран български вот. Комфорт означава президентът Радев да може да се дистанцира от това правителство, за да не му бъде пришито, което е голям бонус за него и второ - той да може да го критикува открито във всеки един момент. Това е голям електорален бонус, каза Плевнелиев.

Според него 2026 е годината, която ще промени баланса в българската политика, която ще реши съдбата за няколко години напред.

Проектът на Румен Радев има своята логика още в години назад. Затова съм убеден, че в действията на правителството и на ПП-ДБ да го официализира, стои логиката, че изчегъртването на ГЕРБ-СДС и ДПС-Ново начало ще продължи в условията на ново правителство. Каквото и да направят, ще дойде време да се сформира ново правителство, Румен Радев ще трябва да работи с някого, за да се избере нов Висш съдебен съвет и тогава ще стане ясно, че ПП-ДБ ще работят с Радев, прогнозира Плевнелиев.

Той коментира и новината, която идва от Европрокуратурата, водена от Кьовеши. Той определи установеното от страна на Теодора Георгиева като голямо петно за България.

"Много жалко, че ние не успяваме да произвеждаме позитивни и градивни новини. Ако бях на мястото на тази госпожа щях да дам път на правосъдието и да подам оставка. Хората нямат никакво доверие в системата на правораздаване", добави той.

Според Плевнелиев Борислав Сарафов отдавна е трябвало да подаде оставка и да освободи кабинета на главения прокурор.