БАБХ: Работим при спазване на закона, не уволняваме хора по слухове

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) отхвърли твърденията за нарушения, разпространени от народни представители на базата на анонимен имейл.

Изпълнителният директор д-р Ангел Мавровски подчерта, че агенцията работи строго по закона и призова проверките да се извършват на базата на факти, а не слухове или политически внушения.

Ето и пълния текст на позицията на БАБХ:

Във връзка с изявления на народни представители относно ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), заявяваме следното:

Направените твърдения се основават на "постъпил имейл", а не на извършена проверка или официално установени факти. Публично беше заявено, че "се събира информация", което само по себе си означава, че към момента няма представени доказателства.

В демократична държава не се уволняват хора по слухове и анонимни писма.

БАБХ е институция, която работи при стриктно спазване на закона, процедурите и принципите на административния процес.

Всяко твърдение за нарушение подлежи на проверка от компетентните органи, но подобна проверка следва да бъде извършена по установения ред, а не чрез политически декларации от парламентарната трибуна.

Искането за оставки преди установяването на факти представлява форма на политически натиск върху независима контролна институция и създава опасен прецедент за подмяна на процедурите с публични внушения.

Българската агенция по безопасност на храните няма да допусне политически внушения да подкопават доверието в работата на нейните служители и експерти.

Опитите за дискредитиране на институцията чрез непроверени твърдения представляват риск за стабилността и нормалното функциониране на системата за контрол в секторите "Храни", "Растителна защита" и "Здравеопазване на животните".

"Категорично отхвърлям внушенията, направени в Народното събрание, които се основават единствено на непроверена информация от анонимни източници.

През цялата си професионална кариера съм работил почтено и отговорно и никога не съм извършвал действия в нарушение на закона. Приветствам всяка проверка от компетентните институции, която ще установи истината.

Българските институции трябва да работят на база факти, а не на база слухове и политически внушения", заявява д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на Агенцията.

БАБХ ще продължи да изпълнява своите законови правомощия професионално и отговорно.