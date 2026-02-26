УЗФ отличи ученици, учители и директори за успех в икономиката

За трета поредна година бяха отличени успехите на ученици, учители, директори и училища за високи резултати в сферата на икономиката. Националният конкурс се организира от Университета по застраховане и финанси (УЗФ), Синдиката на българските учители и Национална асоциация на преподавателите по икономика.

100% стипендия за обучение в бакалавърските програми на Университета по застраховане и финанси получиха наградените в категория "Ученици”, съобщава Bulgaria ON AIR.

Елиф Шакир от Национална търговска гимназия – Пловдив е е дванадесетокласничка и е сред отличените.

"Много, много усилия. И много постижения, които ме удовлетворяват и ме вдъхновяват още повече, за да продължа напред. Много благодаря за номинацията, за мен е чест и много голямо признание. Приемам я с благодарност към всички хора, които ме подкрепят", сподели Елиф.

Призът "Директор на годината" за 2025г. отиде при директора на 108 СУ "Никола Беловеждов" - Лилия Тодорова.

"Изключително развълнувана. Това е висока чест за мен и висока отговорност да получа награда именно от Съюза на българските учители, съвместно с университета по застраховане и финанси и на Националната асоциация на учителите по икономика. Като директор чувствам особено вълнение, защото това е награда благодарение на усилията и ежедневния труд на учителите", каза тя.

Същността на Годишните награди за образование по икономика в средните училища е да стимулира младите да надграждат своите знания и да се развиват.

На церемонията присъстваха също представители на МОН, началници на регионалните управления на образованието и експерти.

