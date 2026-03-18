Новини Днес | 52

Влекач потъна на пристанище в Румъния, член на екипажа загина

Останалите четирима се издирват

18.03.2026 | 11:49 ч. Обновена: 18.03.2026 | 11:51 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Влекач потъна на пристанище Мидия в Югоизточна Румъния, съобщиха от Инспектората за извънредни ситуации в Добруджа в Румъния.

В момента на инцидента на борда на плавателния съд е имало петима души. Един от тях е бил докаран на кея и е бил реанимиран, но малко след това е починал. Останалите четирима, включително капитана, се издирват.

На място има три линейки, хеликоптер на Спешната помощ СМУРД (SMURD), пожарна кола, лодка и екип водолази.

Под координацията на прокуратурата тече разследване, за да се установят причините и обстоятелствата за инцидента.
(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)

Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

