Две оранжерии за марихуана са разкрити в Русенско

Две оранжерии за марихуана са разкрити при специализирана полицейска операция в Русенско. Конфискувано е незаконно оръжие и е арестуван 41-годишен мъж, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Мъжът шофирал автомобил в централната част на Русе, когато бил спрян за проверка от униформени служители. Той бил тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите били отрицателни.

По време на разследването и след събрани данни за евентуална престъпна дейност полицаите извършили претърсване на имоти, ползвани от мъжа. Така в къща в село Пиргово те открили и иззели боен пистолет и боеприпаси за него, притежавани без надлежно разрешение. В прилежаща постройка към имота е установена оборудвана оранжерия, в която имало 65 растения марихуана, както и технически средства и съоръжения, предназначени за тяхното отглеждане.

Полицаите претърсили и имот в град Русе, в района на жилищен комплекс "Мидия Енос", където разкрили втора оранжерия. В жилище били открити общо 108 растения марихуана – 64 в процес на отглеждане и 44 в стадий на сушене. Конфискувани са и специализирани съоръжения за отглеждане, сушене и обработка на наркотични вещества.

По време на операцията са открити и други веществени доказателства, сред които пособия за разфасоване и мобилни комуникационни устройства.

Разследването по случая продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Русе.