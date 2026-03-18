В навечерието на Великден и Гергьовден: Започва акция "Чиста храна"

Три институции започват съвместна акция "Чиста храна". Това са Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и МВР, като проверките нямат срок и ще бъде много интензивна около Великден и Гергьовден. Тя ще продължи и след това, каза на брифинг служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов.

По думите му целта е да се покаже, че държавата е гарант, както и да се неутрализират всякакви възможности за разпространение на заболявания сред българските животни.

Христанов посочи, че в Ихтиман са открили ужасяващи картини - след серия от незаконни дейности незаконно вкараното месо се е транжирало и е стигало до трапезите ни.

Намерихме очертанията на мащабна схема на контрабанден внос, разпространение и транжиране на месо. Вярваме, че това е било основна причина за шарката по дребните преживни животни през миналата година. Това поставя въпроса какво ядем, каза още Христанов.

Според него е удивително, че години не се е забелязвал този проблем и че става въпрос или за силно изразено безразличие, или за някакъв вид чадър. Очевидно е, че инспекторите и на МЗХ и на МВР могат да вършат страхотна работа, когато има доста по-смело и обективно политическо ръководство, допълни Христанов.

Информация за незаконен внос на животни от Румъния в България, за разкрита незаконна кланица на територията на Ихтиман и на локации за изхвърляне на останките от избити животни изнесоха преди дни на място служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски.