IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

На старта на дългия уикенд: Няколко катастрофи блокираха АМ "Тракия"

Според публикации в социалните мрежи има поне 4 пътни инцидента

27.02.2026 | 17:50 ч. 0
Снимка: Pixabay/ PublicDomainPictures

Снимка: Pixabay/ PublicDomainPictures

Няколко катастрофи блокираха АМ "Тракия".

Според публикации в социалните мрежи има поне 4 пътни инцидента.

"Катастрофа преди отбивката за Карлово, посока Бургас. Избягвайте ако можете, магистралата е задрсътена", пише един потребител. 

"Около 125-130 км.посока Бургас не се минава, спряно е движението", коментира друг. 

"На Пловдив посока Бургас има около 2-3 км задръстване. Тежко ПТП!", сигнализира още един потребител, а друг пише: "В района на 103-ти км на АМ “Тракия” по посока Бургас има верижно ПТП между 3 автомобила."

Микробус и лека кола са се сблъскали на магистрала "Тракия" край Пловдив - в района на 122 км в посока Бургас. Водачът на лекия автомобил е пострадал и се транспортира към болница, съобщават от МВР.

Движението е спряно изцяло, защото автомобилите се намират в двете ленти. На място има служители на сектор „Пътна полиция", които предприемат оглед и вземат мерки за бързо отстраняване на катастрофиралите автомобили. В района на 119 км втори екип отбива движението в посока Пловдив.

 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа тракия АМ Тракия задръстване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem