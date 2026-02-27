На старта на дългия уикенд: Няколко катастрофи блокираха АМ "Тракия"

Няколко катастрофи блокираха АМ "Тракия".

Според публикации в социалните мрежи има поне 4 пътни инцидента.

"Катастрофа преди отбивката за Карлово, посока Бургас. Избягвайте ако можете, магистралата е задрсътена", пише един потребител.

"Около 125-130 км.посока Бургас не се минава, спряно е движението", коментира друг.

"На Пловдив посока Бургас има около 2-3 км задръстване. Тежко ПТП!", сигнализира още един потребител, а друг пише: "В района на 103-ти км на АМ “Тракия” по посока Бургас има верижно ПТП между 3 автомобила."

Микробус и лека кола са се сблъскали на магистрала "Тракия" край Пловдив - в района на 122 км в посока Бургас. Водачът на лекия автомобил е пострадал и се транспортира към болница, съобщават от МВР.

Движението е спряно изцяло, защото автомобилите се намират в двете ленти. На място има служители на сектор „Пътна полиция", които предприемат оглед и вземат мерки за бързо отстраняване на катастрофиралите автомобили. В района на 119 км втори екип отбива движението в посока Пловдив.