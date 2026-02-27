Иван Анчев: По "Петрохан" МВР направи редица грешки

Поканата дойде изненадващо за мен. Не познавах г-н Дечев преди това. В самото начало на разговора ни казах, че имам червени линии в мирогледа си, най-вече за цивилизационното развитие на България. Видях, че с него сме на една страна. В един момент получих запитване да се присъединя към екипа му и се съгласих.

Това заяви зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев в "Денят ON AIR".

По думите му рокадите в МВР не са самоцелни - цялото правителство на Гюров цели честни избори.

"Във всеки момент ще се опитаме като правителство да има равнопоставен вот за всички партии на политическия терен. Министър Дечев навсякъде заявява едно нещо - ако някой каже, че е разпоредил да не се предприемат мерки - това е лъжа. Твърдо решени сме да приложим цялата стриктност на закона. Не мисля, че всички областни управители ще бъдат сменени", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Главната причина да се поиска оставката на Мирослав Рашков е несвършената работа на МВР, според него.

"Не е самоцелно действие да се сменят районни управления на някои места. Нито един от сменените дотук не е изхвърлен от системата. Това, което видях от Рашков като поведение - срамувах се като дългогодишен служител на МВР. Изказването му в Народното събрание, ако се провери, няма оперативен език. 99% съм убеден, че текстът е писан някъде от някого, който не е служител на МВР", обясни гостът.

Анчев е убеден, че по "Петрохан" МВР е направило редица грешки.

"Тук е вината на Рашков, че не построиха по правилен начин диалога с обществото. Онзи ден чувам за вагон със злато - граничещо с небивалици. Това е голям проблем, с който трябва са се справим като ръководство. Доверието в МВР ще се върне, когато гражданите видят, че се работи в тяхна полза. Българският полицай трябва да бъде пазен и заслужава нашето уважение. НПО-тата са важни за българското общество. Зависи за кои става въпрос. Ако е кръстено "Национална агенция" ми светкат червените лампи", посочи зам.-министърът на вътрешните работи.

Не само МВР е отговорно за изборите, а и редица държавни институции, посочи той.