БСП се регистрира в ЦИК за изборите на 19 април

Зарков: Принципите ни са ясни и социалистически

02.03.2026 | 12:03 ч. Обновена: 02.03.2026 | 12:08 ч. 4
БГНЕС

БСП “Обединена левица“ се регистрира в Централната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори, които ще се състоят на 19 април.

Лидерът Крум Зарков заяви, че принципите им са ясни и социалистически – справедливост, солидарност и свобода. 

“Тези принципи не могат да бъдат реализирани в условията на мафиотско-олигархично управление, което трябва да прекъсне. Те не могат да бъдат реализирани в условията на войни“, допълни лидерът на “левицата”.

Зарков добави, че всеки трябва да си знае мястото и да работи според своите пълномощия и компетентности. 

“Президентът Йотова ще свика КСНС, ако това е необходимо. Не бива да се политизира излишно и да се игра със страховете на хората. Нашият призив е спокойствие, професионализъм и прозрачност“, на мнение е Зарков по повод призивите Йотова да свика КСНС заради ситуацията в Близкия изток.

 

