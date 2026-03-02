БСП се регистрира в ЦИК за изборите на 19 април

БСП “Обединена левица“ се регистрира в Централната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори, които ще се състоят на 19 април.

Лидерът Крум Зарков заяви, че принципите им са ясни и социалистически – справедливост, солидарност и свобода.

“Тези принципи не могат да бъдат реализирани в условията на мафиотско-олигархично управление, което трябва да прекъсне. Те не могат да бъдат реализирани в условията на войни“, допълни лидерът на “левицата”.

Зарков добави, че всеки трябва да си знае мястото и да работи според своите пълномощия и компетентности.

“Президентът Йотова ще свика КСНС, ако това е необходимо. Не бива да се политизира излишно и да се игра със страховете на хората. Нашият призив е спокойствие, професионализъм и прозрачност“, на мнение е Зарков по повод призивите Йотова да свика КСНС заради ситуацията в Близкия изток.