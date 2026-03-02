Нейнски: Трябва да убедим новото ръководство на Иран да се върне на масата за преговори

“Необходимо е да убедим новото ръководство на Иран в необходимостта от връщане на масата на преговорите и отказ от ядрената му програма и програмата за развитие на балистични ракети, както и от спиране на подкрепата за руската военна агресия срещу Украйна”, заяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

Външният министър взе участие в извънредно видеоконферентно заседание на Съвет “Външни работи“ на 1 март, на което е обсъдена ситуацията в Близкия изток, съобщава днес пресцентърът на МВнР.

Нейнски е подкрепила провеждането на съвместно заседание на министрите на външните работи на ЕС и Съвета за сътрудничество в Залива. “Приоритет номер едно остава сигурността на нашите граждани в региона и дейностите по тяхната евакуация”, подчерта външният ни министър.

Министрите на външните работи са изразили силно безпокойство от ескалацията на военните удари в региона и последиците за регионалната и европейската сигурност. Била е изразена силна подкрепа за партньорите на ЕС в Залива след ударите на Иран. Потвърдена бе необходимостта от спазване на принципите на международното право и Устава на ООН, се казва още в съобщението на МВнР.

Участниците във видеоконферентната среща са подчертали, че Иран трябва да се върне на масата на преговорите, както и да изпълни всички задължения по линия на Договора за неразпространение на ядрените оръжия.

Министрите са обменили информация относно проведените до момента дипломатически контакти със страните от региона и са се ангажирали да продължат тясната координация помежду си, включително по отношение на сигурността на европейските граждани и тяхната евакуация. / БТА