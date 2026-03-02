Нова услуга в CCB Mobile - управление на абонаменти за карти VISA от ЦКБ

Съвременният живот е дигитален – все повече услуги, развлечения и пазаруване се извършват онлайн, а това води до десетки дигитални абонаменти – за филми, музика, приложения, спорт, новини. За тази цел потребителите често запазват данните на своите разплащателни карти в различни сайтове и платформи, често без да осъзнават колко сайтове и доставчици на услуги реално имат достъп до картовите данни.

С мисъл и грижа за своите клиенти, Централна кооперативна банка въведе услугата „Управление на абонаменти“ /Subscription Manager/ в приложението CCB Mobile. Тя дава отлична възможност на картодържателите да получат пълен поглед върху всичките си абонаменти и сайтове, в които е запазена тяхната дебитна/кредитна карта Visa. С тази функционалност клиентите на банката вече може да управляват дигиталния си живот с яснота и контрол на плащанията, директно от екрана на своя смартфон. С няколко докосвания те могат да разберат къде е запазена тяхната карта, кои услуги я използват и кога и колко ще бъде следващото плащане по активните абонаменти, които имат.

„Управление на абонаменти“ е интелигентен инструмент, достъпен в мобилното приложение CCB Mobile, който автоматично открива и показва на екрана всички активни абонаменти и сайтове, свързани с ползваната карта Visa на ЦКБ. С него може да виждате кои платформи и услуги използвате и кога са извършени последните плащания към тях, да следите кога и къде сте запазили картата си за бъдещи покупки на продукти и услуги.

В новата секция „Управление на абонаменти“ може да видите подробен списък с активните абонаменти, направени с Вашата Visa карта и други дигитални услуги. Чрез нея може да се информирате за историята на плащанията, включително дати, суми и търговци. Наличен е и списък с онлайн сайтове и търговци, където данните на картата Visa са вече запазени – дори и без текущ активен абонамент. Може да се видят предстоящи плащания и информация за това кога се очаква следващото теглене на средства. Инструментът Ви помага и да откривате забравени или неактивни абонаменти, както и да взимате информирани решения за разходите си.

Ползите за клиентите на ЦКБ са многобройни и включват високо ниво на контрол и сигурност, по-добро управление на бюджета, съчетани с удобство и прозрачност. Услугата дава ясна представа за всички абонаменти и онлайн разходи, като вече не е нужно тази информация да се търси в имейли или банкови извлечения – всичко вече е на едно място. Вижда се лесно кои сайтове имат достъп до банковата карта и клиентът може да реши къде искате тя да остане запазена. Управлението на абонаменти помага на клиентите на банката да следят внимателно месечните си разходи и да премахнат ненужните абонаменти.

Услугата „Управление на абонаменти“ е достъпна само за карти Visa, издадени от Централна кооперативна банка. Новата функционалност може да се използва от всеки потребител с активна карта Visa, издадена от ЦКБ, като е необходимо клиентите на банката да актуализират приложението CCB Mobile до последната софтуерна версия. Новата секция „Управление на абонаменти“ се намира в меню „Карти“, а приложението автоматично ще зареди информация за наличните абонаменти и сайтове, в които картата Visa е запазена.

Услугата за управление на абонаменти е създадена, за да Ви даде ясен поглед и пълен контрол върху начина, по който използвате своята карта онлайн. Тя Ви помага да управлявате парите си по-осъзнато, да намалите ненужните разходи и да се чувствате по-сигурни в дигиталното пространство. А дигиталният свят е още по-удобен, когато го управлявате с увереност, затова с новата услуга на Visa и CCB Mobile може да имат пълната картина над всички плащания – ясно, сигурно и подредено.