Засилена охрана около летищата у нас и на US и израелски обекти

Към настоящия момент са взети всички предохранителни мерки

02.03.2026 | 11:51 ч. Обновена: 02.03.2026 | 11:51 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Активно взаимодействаме с другите ведомства, засилено е полицейското присъствие на обекти, касаещи израелско и американско присъствие, каза пред медиите директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) гл. комисар Любомир Николов във връзка със ситуацията в Близкия изток.

Той добави, че към настоящия момент са взети всички предохранителни мерки. Засилено е и присъствието на полицейски служители около летищата.

Българската държава следи ситуацията в Близкия изток и има готовност за евакуация на българските граждани в региона, увериха вчера от служебното правителство. 

В Министерския съвет бе проведено заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната. 

