За фалшивите документи и пари възраст няма, арестуваха двама "дядовци"

Двама мъже на 68 и 75 години са задържани на 28 февруари при специализирана операция за изготвяне и разпространение на фалшиви официални документи, съобщиха директорът на СДВР Любомир Николов и говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.

По данни на полицията при претърсвания на два адреса са открити множество доказателства – заготовки за фалшиви лични карти и задгранични паспорти, холограмни стикери, както и материали, за които се предполага, че са предназначени за изработване на фалшиви евро банкноти с номинал 20 и 100 евро.

Разследващите са иззели и флаш памети, за които се предполага, че съдържат предпечатни файлове за изготвяне както на фалшиви банкноти, така и на дипломи, нотариални актове и други документи.

По думите на Николов изработените документи са с много високо качество и биха могли да заблудят дори неподготвени полицейски служители извън България.

Оперативната информация е постъпила, след като фалшиви документи са били засечени при представяне пред държавни органи. Двамата мъже са добре познати на органите на реда и са били задържани и преди за сходни престъпления. Имат богато криминално минало, като единият е осъждан.

Двамата са привлечени като обвиняеми за престъпно сдружаване. Макар да имат множество криминални регистрации, към момента те се водят реабилитирани, тъй като са изтекли законовите срокове.

С оглед на обществената опасност и вероятността единият от обвиняемите да извърши ново престъпление, той е задържан за срок до 72 часа. По-възрастният е освободен срещу парична гаранция.