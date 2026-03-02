“Тренд”: Традициите, историята и езикът обединяват българите

Националната идентичност доминира сред българите, а традициите, историята и езикът остават водещи обединяващи фактори. Усещането за културна уязвимост е налице, показват данните на агенция "Тренд"

На въпроса “Вие лично като какъв се самоопределяте?“ 83% от интервюираните лица отговарят “българин“, докато значително по-малки дялове се определят като “европеец“ (9%), “балканец“ (4%) или “гражданин на света“ (3%). Данните очертават ясно доминиране на националната идентичност като основна принадлежност.

Когато трябва да посочат с кое се чувстват най-свързани, 47% избират България, 30% - своя град или село, 12% - своя регион, а 7% - Европа. Местната идентичност е отчетливо по-изразена сред хората в по-малките населени места. Ключовите обединяващи фактори за българите са най-вече традициите (71%), историята (69%) и българският език (57%).

По въпроса дали българската идентичност и култура са застрашени, мнозинството от анкетираните възприемат известна степен на застрашеност (60%), като 42% отговарят, че българската култура е по-скоро застрашена, а 18% че тя е силно застрашена.

Две трети от българите посочват, че се чувстват свързани с българската култура по време на национални празници. Мнозинство от българите също посочват, че се чувстват най-близко до своята култура в семейството (54%), както и в музиката, танците и фолклора (50%).

Повечето българи прогнозират, че след 20 години българската култура ще се запази под някаква форма. 15% смятат, че тя ще бъде запазена и развита. 37% са на мнение, че тя ще се адаптира към нови форми, но ще остане разпознаваема. От друга страна, 19% прогнозират, че българската култура ще се загуби под влиянието на глобализацията, а 15% че тя ще оцелее само в малки общности.

Проучване на “Тренд“ по поръчка на “24 часа“, посветено на националната идентичност и култура. Изследването е реализирано в периода между 12 и 18 януари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души на възраст 18+.