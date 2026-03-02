Тръмп потанцува, после отиде да наблюдава атаката над Иран ВИДЕО

Видео, разпространяващо се в социалните мрежи, показва Тръмп да присъства на благотворително събитие в комплекса Мар-а-Лаго в петък вечерта.

Облечен в костюм и бяла шапка с надпис USA отпред, Тръмп прави колебливи танцови движения.

Президентът на Съединените щати е поздравяван от присъстващите, като с някои от тях той се ръкува, докато на заден план звучи песента „Бог да благослови САЩ“.

Anoche, antes de que cayeran las bombas en Irán, el presidente Trump apareció en un evento benéfico en Mar-a-Lago y bailó la canción "God Bless the USA" antes de despedirse de los invitados. "¡Tenemos que ir a trabajar! ¡Tengo que ir a trabajar!" pic.twitter.com/Rn6uidW64M — Informe Orwell (@InformeOrwell) February 28, 2026

Тръмп се сбогува с присъстващите рано и имаше основателна причина: "Трябва да ходим на работа! Трябва да ходя на работа!", каза той, докато се оттегляше от събитието.

Часове по-късно беше разкрито, че Съединените щати и Израел са предприели масирана атака срещу ислямисткия режим в Иран. Белият дом публикува снимка от срещата, която Тръмп впоследствие проведе с Марко Рубио и други висши служители, за да обсъдят операцията.