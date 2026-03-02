IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп потанцува, после отиде да наблюдава атаката над Иран ВИДЕО

Трябва да работя, каза той на присъстващите

02.03.2026 | 18:45 ч. 26
Снимка: БГНЕС

Видео, разпространяващо се в социалните мрежи, показва Тръмп да присъства на благотворително събитие в комплекса Мар-а-Лаго в петък вечерта.

Облечен в костюм и бяла шапка с надпис USA отпред, Тръмп прави колебливи танцови движения.

Президентът на Съединените щати е поздравяван от присъстващите, като с някои от тях той се ръкува, докато на заден план звучи песента „Бог да благослови САЩ“.

Тръмп се сбогува с присъстващите рано и имаше основателна причина: "Трябва да ходим на работа! Трябва да ходя на работа!", каза той, докато се оттегляше от събитието.

Часове по-късно беше разкрито, че Съединените щати и Израел са предприели масирана атака срещу ислямисткия режим в Иран. Белият дом публикува снимка от срещата, която Тръмп впоследствие проведе с Марко Рубио и други висши служители, за да обсъдят операцията.

