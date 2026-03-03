НСО с драстични мерки за сигурност в София заради Националния празник

На Националния празник на България - 3 март 2026 г., Националната служба за охрана (НСО) въвежда мерки за сигурност в София.

От 11:00 часа пред Паметника на Незнайния воин в столицата ще се състои церемонията за издигане на националното знаме на България. От 12:00 ч. пред сградата на Администрацията на Президента ще се състои тържествена смяна на гвардейския караул. Тържествената проверка (заря) по случай Националния празник е с начало 18:30 часа на пл. "Народно събрание“.

За церемонията пред Паметника на Незнайния воин гражданите ще имат достъп през пунктове за проверка, организирани при ул. "Раковски“ и ул. "Оборище“, при ул. "Париж“ и ул. "Шипка“ и при южната страна на храм-паметника "Свети Александър Невски“.

За желаещите да наблюдават тържествената проверка (заря) на пл. "Народно събрание“ достъп ще бъде осигуряван през три пукта за проверка – два от двете страни на пешеходните алеи на бул. "Цар Освободител“ в близост до изходите на подлеза при СУ "Свети Климент Охридски“ (кръстовището на бул. "Цар Освободител“ и бул. "В. Левски“) и един пункт на бул. "Цар Освободител“ (откъм хотел "Сенс“).

Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 09:00 часа до 12:30 часа се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в радиус от 1000 м около зоната за сигурност с център пл. "Александър Невски“ в София.

От 16:00 ч. до 22:00 ч. се забраняват полетите на всички видове безпилотни летателни системи в зона с център пл. "Народно събрание“ в столицата, радиус 1300 м и височина 1000 м над терена.