МВнР за евакуацията от Близкия изток: Приоритет са хората в зоната на конфликта

Организирана е работата 24/7, каза заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов на брифинг на Кризисния щаб във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепа на българските граждани, намиращи се в региона.

В екипа на Кризисния щаб имаме отговорността за изпълнение на реална операция между нас наречена „Искрена грижа“, защото фокусът е грижа за всеки български гражданин, който е в затруднено положение да се прибере у дома, каза Шаламанов.

Хората, които работят в Кризисния щаб, покриват абсолютно всички обаждани и имейли, увери той.

В настоящия момент усилията ни са съсредоточени за извеждане на българските граждани в пряко засегнатите от военни действия държави. По принцип евакуация се извършва от рискови зони, в които живота и здравето е застрашен, уточниха от МВнР.

Българските граждани с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните с военни действия, като Индия, Малдивите, Шри Ланка и други следва да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България, казаха от МВнР.

Работи се в тясно сътрудничество с представители от много институции, за да няма риск за сигурността при извеждането на гражданите.

„Това е изключително професионална работа, която се върши в МВнР. Усилили сме състава на ситуационния център, привлечени са много допълнителни дирекции, консулски отношения, дирекции, така че да осигурим възможно най-добрите условия да се окаже подкрепа на българските граждани“, каза Шаламанов.

Българите, извън засегнатия регион, да се свържат с туроператорите си за намиране на алтернативи маршрути и полети. Консулските служби могат да окажат съдействие и подкрепа на сънародниците ни само с приоритет хуманитарни случаи. Извън засегнатия регион дори и да ви е прекратен полетът, не можем да помогнем с намиране на полет, съобщиха от Кризисния щаб.

Правителственият самолет пътува за Абу Даби, а друг, нает от българското правителство, пътува за Дубай, като правителственият е със 70 места, а самолетът за Дубай е с 320 места. Това каза директорът на дирекция „Ситуационен център“ към МВнР Ирена Димитрова. Двата самолета се очаква да кацнат в 18:00 местно време. Разпространена е информация на хората в списъка. Допълнително обработваме трети списък, тъй като имаме възможност за полет на „България еър“ от Салала за Дубай за утре при възможност и при отворено въздушно пространство и наличните разрешения, добави тя.

Тази сутрин излетя чартърен полет на „България еър“, като самолетът им беше на летището в Дубай преди да започне конфликтът, уточни тя.

За Катар остават 310 души, може да се наложи операция от Доха до границата със Саудитска Арабия и след това с полет от Риад. За Йордания оказахме съдействие за 130 български граждани, 57 са се прибрали у нас, 46 пътуват на 5 март, останалите се очаква да пристигнат в България в следващите дни. Ирак – 5 сънародници се прибраха през Турция. Саудитска арабия – договорихме 30 места за българи, с полет придвижваме 25 души от Бахрейн, в момента от Кувейт имаме 10 души с необходимост от евакуация и оказваме съдействие, но в Кувейт е затворено въздушното пространство, съобщи Димитрова

Директорът на Ситуационния център Елена Димитрова заяви, че се правят успоредни евакуации. В последния момент много хора започнаха да се отказват от вече готовите и пуснати места. Опитваме се да организираме нови хора, тези, които са се записали вече и искат да се прибират от Абу Даби и Дубай, в случаите, когато са намерили други маршрути да посочат на имейла на МВнР.

Николай Ванчев, директор на дирекция Консулски отношение заяви, че около 20 ч. местно време ще пристигне държавният авиационен оператор, има 90 места в него. Около 23 ч. местно време се очаква полетът на „Гъливер“ да тръгне от там и да пътува около 5-6 часа. На разположение е самолетът в Оман за насрочване отново за Дубай, ако има още желаещи да се върнат. Ще се радваме след полунощ да посрещнем нашите съграждани живи и здрави, добави Ванчев. В момента очакваме да се завърнат 320 души от Дубай, 91 от Абу Даби, 103 от Салала, опитваме се да съберем 180 души за втория полет на България еър от Салала, 30 души с австрийски полет и един човек с италиански полет, обобщи информацията Димитрова.

Велизар Шаламанов разясни, че на хората, които имат нужда от заплащане на чартърни полети от страни, които не са в засегнатия регион, на тях няма как държавата да отпусне пари.