Земетресение край Първомай тази сутрин

Слабо земетресение с магнитуд 2.9 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в района на Първомай, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Трусът е отчетен на в 09:45 часа.

По данни на сеизмолозите епицентърът се намира на около 30 километра от Димитровград, на 35 километра от Пловдив, на 36 километра от Хасково и на 160 километра от София.

Към момента няма информация земетресението да е било усетено осезаемо от населението или да са нанесени материални щети.

Специалистите продължават да следят сеизмичната обстановка в района.