1 юни през погледа на децата: Грижите и любовта са най-важни

Никола и Марина бяха гости в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR

01.06.2026 | 11:25 ч.

В Деня на детето, 1 юни, зрителите на "България сутрин" бяха поздравени от 9-годишния Никола Тангълов и 11-годишната Марина Тодорова. Децата се присъединиха в началото на сутрешния блок към водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов. 

За Никола е двоен празник, защото днес завършва трети клас. Любимите му предмети са математика, български език и английски език. 

"Моят подарък за 1 юни са грижите, които получавам и любовта", сподели момчето, а малката Марина добави, че получава най-важното - здраве и време с близките.

Весела ваканция 

В ефира на Bulgaria ON AIR и двамата споделиха, че спортуват.  Никола обича футбола, играе като нападател, но през лятото няма да ходи на тренировки, а ще се забавлява с приятели на терена. Марина тренира волейбол. Лятото е любимият ѝ период.

"Обичам да играя с моите приятели навън до късно и да се пръскаме с вода", каза тя.

Четенето на книги е удоволствие

И двамата ще прочетат книгите от списъците, които са задължителна литература за лятната ваканция. Но освен тях, имат и други книги, които са ги впечатлили.

"Бабата бандит" ми е любима книга, много е забавна. Бабата е лъгала през цялото време внука си, за да остава при нея, защото ѝ липсва времето, което са прекарвали заедно като е бил по-малък", обясни сюжета Марина.

За Никола любимото четиво е "Приказки по телефона". 

