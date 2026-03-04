Самолет на "България Еър" от Дубай кацна във Варна

Самолет на "България Еър" от Дубай кацна на летището във Варна в 15:32 часа днес.

По предварителни данни на борда има 180 души, които живеят в Североизточна България.

На завърналите се им предстои да преминат през митническа и гранична проверка.

Националният авиопревозвач “България Еър” ще изпълнява извънредни полети на 4 и 5 март за прибиране на български туристи, останали в Оман и Дубай заради усложнената обстановка в Близкия изток, съобщиха от компанията.

Операциите на “България Еър" включват полет за изпращане на самолет Boeing 737-314 със 148 места до Оман на 4 март, както и комбиниран пътнически полет с туристи от Оман и Дубай на следващия ден, който се очаква да пристигне в София в 17,50 часа на 5 март.

Полетите в двата дни се извършват при засилени мерки за сигурност по предварително съгласувани маршрути в региона с междинни кацания за зареждане на гориво. Капацитетът на втория самолет Airbus А320, с който ще бъдат прибрани пътниците от двете дестинации е със 180 места, а общия брой на пасажерите се актуализира спрямо ситуацията.