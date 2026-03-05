НС одобри мултифондовият модел в допълнителното пенсионно осигуряване

Да бъде въведен мултифондовият модел в допълнителното пенсионно осигуряване, реши Народното събрание (НС) с приетите на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Чрез въвеждането на мултифондов модел ще се даде възможност осигурените лица да избират как да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания, като се отчита различната толерантност към риска на отделните категории лица в различните фази на жизнения им цикъл, пише в мотивите си вносителят Министерският съвет.

В срок до 30 ноември т.г. управителните органи на пенсионноосигурителните дружества приемат решения за създаване на подфондове в управляваните от тях универсални пенсионни фондове.

Подфондовете ще бъдат с различен инвестиционен профил - динамичен, балансиран и консервативен, съобразени с жизнения цикъл на осигурените. Лицата, избрали да следват стратегията на жизнения цикъл, както и служебно разпределените, ще бъдат автоматично прехвърляни, съобразно възрастта: до 50 години – в динамичен подфонд; при навършване на 50 г. – в балансиран подфонд с по-нискорисков профил; и след като наближат възрастта за пенсиониране (три години преди нея) – в консервативен фонд, който е най-нискорисков и цели запазване на натрупаните средства.

НС гласува замяна на механизма за гарантиране на минималната доходност при управлението на средствата на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване с пазарен показател – бенчмарк.

За осъществяване на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване и за управление на пенсионните фондове и подфондовете се въвеждат такси и удръжки в полза на пенсионноосигурителните дружества – удръжка от всяка осигурителна вноска, както и инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на професионален пенсионен фонд и на съответния подфонд в универсален пенсионен фонд, както и върху дохода, реализиран от управлението на средствата.

С промените се усъвършенства уредбата на изплащането на средства на наследниците на починалите осигурени лица и пенсионери посредством разширяване на кръга на наследниците с оглед констатирани в практиката проблеми.

Пенсионноосигурителното дружество е длъжно по всяко време да разполага с капиталова база, която възлиза на 2 на сто от нетните активи на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания, но не по-малко от минималния размер на капитала.

Депутатите решиха пенсионноосигурителното дружество да може да инвестира средствата на универсален пенсионен фонд в динамичния подфонд само в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка; от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка; от трета държава, определена с наредба на Комисията по финансов надзор, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар, на многостранна система за търговия или организирана система за търговия в държава членка, или на официален пазар на фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен.

Инвестиции се допускат също в международни финансови организации, като в този случай ценните книжа трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг; в инструменти на паричния пазар, издадени или гарантирани от държава членка или нейната централна банка; в Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка, в облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка. Инвестиции могат да се правят и в корпоративни облигации за финансиране на инфраструктурни проекти, както и в акции или дялове, издадени от предприятия за колективно инвестиране със седалище в държава членка или държава, определена с наредба на КФН, които инвестират поне 80 на сто от средствата си във финансови инструменти за финансиране на инфраструктурни проекти.

Парламентът прие член на управителния съвет, на съвета на директорите или прокурист на пенсионноосигурителното дружество да бъде само дееспособно физическо лице, на което не са налагани административни наказания през последните пет години за системни нарушения на КСО и на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор. Досега изискването беше за три години.