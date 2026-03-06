Запрянов: Военните самолети на летището в София са логистични

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов обяви, че военните самолети на софийското летище "Васил Левски" са логистични и не могат да нанесат удари. В рамките на парламентарния контрол Запрянов отговори на въпрос за провежданото учение на съюзническите Военновъздушни сили на НАТО, базирани на гражданското летище "Васил Левски" - София.

Никога не съм споменавал какви са видовете самолети, разположени на летището в София, а само от какъв тип са, заяви Запрянов. Нито на изслушването на 26 февруари, нито пред медии съм заявявал, че американският военнотранспортен самолет С-130 "Херкулес“ е предназначен за десант на войски и техника при сухопътни операции. Самолетът С-17 Globemaster също е военнотранспортен самолет и не е летяща зареждаща машина, обясни служебният министър.

Той отбеляза, че тренировки и учения с участието на такъв брой летателни апарати и техника, включително и изтребители и дори с по-голям брой личен състав, са се провеждали в страната и друг път и ще продължат да се провеждат, но за първи път такъв брой самолети кацат на летище за обществено ползване. Ясно посочих причините за това, каза още той.

Като пример Запрянов припомни, че миналата година за участие в тренировки на летище „Безмер“ бяха предислоцирани 12 самолета F-16 на Военновъздушните сили на САЩ, които са съвсем друг тип самолети от тези, разположени на летище „Васил Левски“. По думите му при всички случаи за участие в такъв тип тренировки броят на техниката и личния състав винаги е в рамките на разрешените от закона.

Задачите, които ще се изпълняват в рамките на съвместната тренировка с формирования и техника от въоръжените сили на България, ще бъдат отработени на територията на страната във въздушното пространство на България и въздушното пространство над изключителната икономическа зона на България в Черно море. Всички задачи ще бъдат точно координирани с компетентните органи, имащи отношение към тяхното изпълнение, допълни Запрянов.