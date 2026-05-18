IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Верижна катастрофа затвори пътя Исперих - Къпиновци, има ранени

Трима шофьори са транспортирани в болница

18.05.2026 | 09:24 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Движението по третокласния път Исперих – Къпиновци в района на село Лъвино е временно затворено заради верижна катастрофа, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Свързани статии

По първоначална информация в инцидента са участвали няколко автомобила. Трима шофьори са транспортирани в болница, като към момента няма данни за състоянието им. Причините за произшествието и обстоятелствата за възникване на катастрофата все още се изясняват, заяви Георгиева.

Тя добави, че е въведен обходен маршрут през Къпиновци и Китанчево до приключване на процесуално-следствените действия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

верижна катастрофа затворен път Исперих – Къпиновци
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem