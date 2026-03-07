IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

След ремонт за €1 милион на "Баба Вида": Пукнатини, липса на пейки, кошчета

Остава неясно по какъв начин точно са били изразходвани средствата по проекта

07.03.2026 | 09:30 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Само няколко дни след края на ремонта на високата тераса на Турското кале край крепостта "Баба Вида" във Видин вече се виждат проблеми по настилката. Обектът е паметник на културата с национално значение, а стойността на проекта е за над 1 милион евро.

Ремонтните дейности са изпълнени през 2024 и 2025 г. по проект на Областната администрация - Видин, който предвижда съхраняване, реставрация и укрепване на част от крепостните стени, както и облагородяване на района.

Жители на Видин обаче сигнализират, че част от новопоставените плочки вече са напукани, а пространството около обекта не е достатъчно добре обезпечено. Според тях на мястото липсват пейки, кошчета за отпадъци и осветление, съобщават от NOVA.

Свързани статии

По думите на уредника в крепостта "Баба Вида" и общински съветник Калин Виденов остава неясно по какъв начин точно са били изразходвани средствата по проекта. Той посочва още, че по алеите има множество пукнатини, а в района не са изградени напоителна и дренажна система.

Затруднения има и с платформата за достъп на хора с увреждания, която не е могла да бъде пусната в действие при опит да бъде използвана.

От Областната администрация - Видин съобщават, че при проверка, извършена през февруари, са били установени както дефекти, така и следи от вандализъм. Строителството е с гаранционен срок от осем години.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

баба вида пукнатини
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem