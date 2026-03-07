След ремонт за €1 милион на "Баба Вида": Пукнатини, липса на пейки, кошчета

Само няколко дни след края на ремонта на високата тераса на Турското кале край крепостта "Баба Вида" във Видин вече се виждат проблеми по настилката. Обектът е паметник на културата с национално значение, а стойността на проекта е за над 1 милион евро.

Ремонтните дейности са изпълнени през 2024 и 2025 г. по проект на Областната администрация - Видин, който предвижда съхраняване, реставрация и укрепване на част от крепостните стени, както и облагородяване на района.

Жители на Видин обаче сигнализират, че част от новопоставените плочки вече са напукани, а пространството около обекта не е достатъчно добре обезпечено. Според тях на мястото липсват пейки, кошчета за отпадъци и осветление, съобщават от NOVA.

По думите на уредника в крепостта "Баба Вида" и общински съветник Калин Виденов остава неясно по какъв начин точно са били изразходвани средствата по проекта. Той посочва още, че по алеите има множество пукнатини, а в района не са изградени напоителна и дренажна система.

Затруднения има и с платформата за достъп на хора с увреждания, която не е могла да бъде пусната в действие при опит да бъде използвана.

От Областната администрация - Видин съобщават, че при проверка, извършена през февруари, са били установени както дефекти, така и следи от вандализъм. Строителството е с гаранционен срок от осем години.