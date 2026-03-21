Камион, влизащ от Турция, изгоря на „Капитан Андреево“

Камион, пълен с текстилни стоки, влизащ от Турция, се е запалил на ГКПП „Капитан Андреево“. Инцидентът е станал преди митническата проверка на входното трасе. Огънят е тръгнал от газов котлон, на който шофьорът е затоплял храна.

Митническите служители са се опитали да потушат пламъците, но без успех. На място са пристигнали екипи на пожарната, които са овладели пожара, но камионът е напълно изгорял.

Шофьорът е получил леки изгаряния, но е отказал лечение в болница.

Сигналът за инцидента е подаден в 9:34 ч. тази сутрин. На място са били изпратени три екипа на пожарната, съобщи бТВ.

Частично е засегнат и още един камион. По първоначални данни причината за пожара е небрежност от страна на турския шофьор, който е използвал газов котлон, на който е затоплял храна.