Рязко скачат цените на транспорта в Гърция

Туристите променят резервациите за почивка

21.03.2026 | 14:35 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Рязко се покачват цените на транспорта в Гърция. Туристите променят резервациите за почивка, като избират по-близки дестинации.

Междуградските автобуси, които се използват и от туристите през лятото, вече покачиха цените с 10%. Причината за новите цени са повишаване на цените на горивата и общата инфлация, предаде кореспондентът на БНР.

Фериботните компании водят спешни преговори с правителството за намаляване на данъците и помощи за горивата. Ако не се постигне споразумение, билетите за фериботите от следващия месец ще са поне с 15% по-скъпи. От фериботните компании дори информират, че тази година поради несигурност на енергийния пазар нямат възможност за пускане на по-евтини билети за групови пътувания.

Въздушните превозвачи вече въвеждат увеличения до 8%, но не гарантират, че няма да се покачват още.

Свързани статии

Туристическите агенции съобщават, че туристи вече променят резервации за това лято поради скъп морски транспорт.

