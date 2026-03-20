Почина големият актьор Чък Норис

Чък Норис - легендарният майстор на бойните изкуства и актьор - е починал, съобщават семейството му и няколко световни медии.

Според изявлението на близките му 86-годишният Чък Норис е починал в четвъртък сутринта на Хаваите: "С натежали сърца семейството ни споделя внезапната загуба на нашия обичан Чък Норис вчера сутринта. Макар че бихме искали да запазим личното си постранство, искаме да знаете, че беше заобиколен от семейството си и си е отишъл в мир. Той изживя живота си с вяра, цел и непоколебима отдаденост към хората, които обичаше."

Припомняме, че Норис бе приет в болница в Хавай в сряда или четвъртък след внезапен медицински инцидент. По информация на изданието новината е дошла изненадващо, защото човек, говорил с него в сряда, твърди, че актьорът е тренирал, бил е в добро настроение и се е държал шеговито, както обикновено.

Чък Норис ще остане най-вече в паметта на публиката с екшън ролите си и филмите с бойни изкуства през 80-те години, както и с образа на тексаския рейнджър Кордел Уокър в сериала "Уокър, тексаският рейнджър" ("Walker, Texas Ranger") през 90-те. През последните десетилетия той до голяма степен стоеше далеч от актьорството, с изключение на по-малки участия, сред които и "Непобедимите 2" ("The Expendables 2") от 2012 година.

Норис имаше черен колан в няколко бойни изкуства, получи звезда на Алеята на славата в Холивуд през 1989 г., а през 2010 г. беше обявен и за почетен тексаски рейнджър.

Чък Норис и Брус Лий поддържат близки отношения в продължение на години и тренират заедно още в средата на 60-те. По-късно двамата се снимат и във филма "Пътят на дракона" ("The Way of the Dragon") от 1972 година.

През последните години той преживява и няколко тежки лични загуби, включително смъртта на майка си през 2024 г. и на първата си съпруга Даян Холъчек през декември.

Само преди дни - на 10 март, когато навърши 86 години - Норис се появи в публикация в социалните мрежи, в която тренира в Хавай и казва: "Не остарявам… качвам ниво."

Макар през последните години да не беше особено активен на екрана, Чък Норис остана силно присъствие в интернет, където феновете продължаваха да споделят безброй мемета за легендарната му коравина.

Роден е в Оклахома през 1940 г. и служи във Военновъздушните сили на САЩ между 1958 и 1962 година. В живота си се жени два пъти и оставя пет деца, сред които актьора Майк Норис и състезателя от NASCAR Ерик Норис.