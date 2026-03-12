Марго Роби отряза косата, заложи на боб

Пролетта идва и явно знаменитостите са решили, че е време за промяна. Марго Роби доказва това. 35-годишната актриса направи драстична промяна в своята визия. Звездата вече е с къса коса.

Преди дни тя посети модно ревю от Седмицата на модата в Париж. И именно там показа новата прическа. Марго залага на модерния боб, който е навсякъде в последните години.

Тя позира по прозрачен потник в бледорозово, изтъркани, широки сини дънки и кафява дамска чанта.

Вижда се, че косата на Роби е чуплива, на вълни и дори не докосва рамената ѝ. Така актрисата доказва, че бобът ще продължава да бъде сред най-хитовите прически и през предстоящата пролет.

Феновете пишат, че много ѝ отива с къса коса.

