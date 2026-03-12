IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
5 неща, които пропускаме при възпитанието на момчетата

12.03.2026 | 02:15 ч. 0
Снимка: istock

Като родители искаме да научим децата си на много неща, било то на нашата вяра, ценностите ни, нашите принципи и основни житейски и социални умения. Възпитанието на момчетата е свързано със специфичен набор от предизвикателства и с някои специални уроци, които искаме момчетата да усвоят. Кои са те?

Истинският мъж носи отговорност не само за себе си

Истинските мъже не прехвърлят вината, нито бягат от трудни решения. Научете своето момче да поема отговорност за собствените си избори, независимо дали става въпрос за избор на училище, кариера, кола, партньор или домашен любимец. Помогнете му да обмисли внимателно всяко свое решение, защото то влияе и на другите. Научете го да мисли за бъдещето си, размишлявайки върху миналите неуспехи и грешки.

Научете своето момче да бъде джентълмен

На истинските мъже не им е нужно да се перчат, за да подхранват егото си. Опитайте се да научите своето момче да бъде джентълмен. Изказването на думите с премерен тон може да донесе много повече полза, отколкото порой от непремерени думи или ледено отношение. Постарайте се да научите детето си на водене на разговор, учтиво отношение и уважение към по-възрастните и обществото като цяло, както и готовност да прави добро, когато може. 

деца родители семейство
