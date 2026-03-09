Урсула обърна плочата с правилата, чака ли ни шокова инфлация?

Европейският съюз трябва да бъде готов да защитава интересите си по-решително, тъй като вече не може да разчита единствено на „система, основана на правила“, за да се справя със заплахите, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Ние винаги ще защитаваме и поддържаме системата, основана на правила, която изградихме заедно със съюзниците си. Но вече не можем да разчитаме на нея като на единствения начин да защитим интересите си или да предполагаме, че нейните правила ще ни предпазят от сложните заплахи, пред които сме изправени“, каза Фон дер Лайен на конференция на посланиците на ЕС.

Тя посочи, че е необходимо спешно да се направи равносметка дали доктрината, институциите и механизмите за вземане на решения в ЕС, създадени в следвоенен свят на стабилност и многостранно сътрудничество, са в крак с бързите промени в международната среда.

„Трябва да се запитаме дали системата, която изградихме - с всичките ѝ добронамерени опити за консенсус и компромис - помага или по-скоро пречи на нашата достоверност като геополитически актьор“, каза още фон дер Лайен.

Чака ни инфлационен шок при продължителна война в Близкия изток

Продължителна война в Близкия изток може да предизвика значителен инфлационен шок за световната и европейската икономика, заяви европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис, предаде АФП.

„При по-благоприятен сценарий, при който конфликтът бъде ограничен в рамките на няколко седмици, може да се очаква, че той няма да има голям ефект върху световната и европейската икономика“, каза Домбровскис пред журналисти.

Той обаче предупреди, че ако конфликтът стане „по-продължителен“, при продължаващи смущения в морския транспорт и атаки срещу енергийната инфраструктура в страните от Персийския залив, това може да доведе до „инфлационен шок“ и по-високи цени на енергията.