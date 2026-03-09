Еманюел Макрон: Когато Кипър е нападнат, тогава и Европа е нападната

Френският президент Еманюел Макрон е на посещение в Кипър, за да обсъди укрепването на регионалната сигурност с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис на фона на ескалацията на войната в Иран и рязкото покачване на цените на петрола.

“Когато Кипър е нападнат, тогава и Европа е нападната”, каза от Пафос френският лидер, цитиран от световните агенции Ройтерс и Франс прес.

“Отбраната на Кипър очевидно е ключов въпрос за вашата страна, за вашия съсед, партньор и приятел – Гърция, но също така и за Франция, а с нея и за Европейския съюз“, добави френският лидер. Макрон добави, че Франция и нейните съюзници работят по създаването на “изцяло отбранителна“ мисия за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Макрон допълни, че разполагането на подкрепа в Кипър показва пълна солидарност след ударите с дронове и ракети. Лидерът добави, че разполагането на френски самолетоносач в региона ще подпомогне отбранителните операции.

Припомняме, че миналата седмица британската база “Акротири“ на остров Кипър беше ударена от дрон, който според източници на кипърската новинарска агенция КНА е излетял от Ливан и е бил изстрелян от свързаната с Иран групировка “Хизбула“.

Заради инцидента с разбилия се дрон редица европейски страни, сред които Гърция, Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Великобритания, изпратиха или ще изпратят военна помощ в района на остров Кипър.

След удара френската фрегата “Лангедок“ пристигна в кипърски води, а френският президент обяви преди дни, че самолетоносачът “Шарл де Гол“ също ще бъде разположен в източната част на Средиземно море.