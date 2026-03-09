Рубио нападна Иран: Взема света за заложник чрез ракетните удари

Американският държавният секретар Марко Рубио обвини Иран, че взема света за заложник чрез ответните си удари. Рубио заяви, че САЩ напредват в постигане на военните си цели.

“Мисля, че всички в момента виждаме заплахата, която този теократичен режим представлява за региона и за света. Те се опитват да държат света като заложник“, каза Рубио по време на събитие в Държавния департамент.

“Те атакуват съседни държави, тяхната енергийна инфраструктура, тяхното цивилно население. Целта на тази мисия е да унищожи способността им да продължават да правят това, и ние сме на добър път да постигнем тази цел“, добави Рубио, цитиран от AFP.

САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари и при ударите бързо беше убит дългогодишният върховен лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей. Оттогава Иран изстрелва залпове от ракети и дронове срещу Израел и срещу арабски монархии от Персийския залив, които са ключови бази за американските сили.

Рубио говори по време на събитие в чест на неправомерно задържани американци и заложници. До него бяха членове на семейството на Робърт Левинсън – бивш агент на ФБР, който изчезна през 2007 г. на иранския остров Киш. През 2020 г. Съединените щати заключиха, че иранското правителство е било замесено в предполагаемата му смърт. / БГНЕС