IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 74

ДПС-НН предлага 55 евро великденски добавки за 856 хил. пенсионери

Йордан Цонев: Ще подкрепим и удължителния бюджет

09.03.2026 | 14:54 ч. Обновена: 09.03.2026 | 14:54 ч. 14
БГНЕС

БГНЕС

“Току-що внесох от името на ПГ на ДПС проект за решение на Народното събрание за осигуряване и изплащане на великденска надбавка на пенсионерите, които получават пенсия под прага на бедността”, каза пред журналисти депутатът Йордан Цонев.

Той добави, че предложението е великденската добавка да бъде в размер на 55 евро и да я получат 856 хиляди пенсионери. “Останалите 1 216 000 пенсионери ще получат надбавка по 15 евро”, каза още Цонев.

"Това наше решение е продължение на социалната ни политика към пенсионерите. Знаете, че миналата година по наше предложение и решение бяха изплатени великденските надбавки, които тогава бяха в размер на 50 лева, и коледните такива, които бяха в размер на 120 лева. На бюджета това ще струва 65,3 млн. евро. Готови сме с предложението, в четвъртък в удължителния бюджет да внесем съответното предложение, за да бъдат осигурени този средства”, каза още народният представител.

Свързани статии

Цонев каза, че партията ще подкрепи удължителния бюджет.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Йордан Цонев ДПС-НН пенсионери великденски надбавки 55 евро праг на бедност удължителен бюджет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem