ДПС-НН предлага 55 евро великденски добавки за 856 хил. пенсионери

“Току-що внесох от името на ПГ на ДПС проект за решение на Народното събрание за осигуряване и изплащане на великденска надбавка на пенсионерите, които получават пенсия под прага на бедността”, каза пред журналисти депутатът Йордан Цонев.
Той добави, че предложението е великденската добавка да бъде в размер на 55 евро и да я получат 856 хиляди пенсионери. “Останалите 1 216 000 пенсионери ще получат надбавка по 15 евро”, каза още Цонев.
"Това наше решение е продължение на социалната ни политика към пенсионерите. Знаете, че миналата година по наше предложение и решение бяха изплатени великденските надбавки, които тогава бяха в размер на 50 лева, и коледните такива, които бяха в размер на 120 лева. На бюджета това ще струва 65,3 млн. евро. Готови сме с предложението, в четвъртък в удължителния бюджет да внесем съответното предложение, за да бъдат осигурени този средства”, каза още народният представител.
Цонев каза, че партията ще подкрепи удължителния бюджет.