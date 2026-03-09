МОСВ: Близо 76% е общият обем на комплексните язовири в страната

Към днешна дата сумата от наличните завирени обеми в комплексните язовири е 4939,8 млн. куб. м, което представлява 75,58% от общия им обем.

Със 100% запълване са язовирите "Асеновец" и "Пчелина", а със запълване над 90% са "Среченска бара", "Христо Смирненски", "Камчия", "Ясна поляна", "Боровица", "Студена", "Ахелой", "Домлян", "Тополница", "Александър Стамболийски", "Кричим" и "Студен Кладенец".

Преливали са язовир "Асеновец" и язовир "Пчелин без опасност за населението и инфраструктурата в района. Превантивно изпускане за осигуряване на свободни обеми се извършва при "Тракиец" и "Копринка".

Според Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) нивата на реките в страната остават стабилни и не се предвиждат значителни промени през следващите дни.

Водните нива ще са в нормални граници, а прогнозата за периода 9–16 март изключва валежи и опасни метеорологични явления.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.