Тръмп не е доволен от избора на нов върховен лидер на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред "Ню Йорк пост", че "не е доволен“ от избора на нов върховен лидер на Иран, предаде Франс прес. Той визираше избирането на Моджтаба Хаменей за върховен лидер на Иран.

Моджтаба е вторият син на аятолах Али Хаменей, предходния върховен лидер на Иран, който беше убит в началото на израелско-американската офанзива.

Тръмп беше заявил, че иска да участва в избора на нов върховен лидер на Иран.

Същевременно днес в Техеран имаше многохиляден митинг в подкрепа на Моджатаба Хаменей.

"Бог е велик!", "Смърт на Америка!", "Смърт на Израел!", скандираха хилядите иранци, събрали се на площад "Енгелаб". Те развяваха ирански знамена.