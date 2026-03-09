IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

Тръмп не е доволен от избора на нов върховен лидер на Иран

Моджтаба е вторият син на аятолах Али Хаменей

09.03.2026 | 18:47 ч. 24
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред "Ню Йорк пост", че "не е доволен“ от избора на нов върховен лидер на Иран, предаде Франс прес. Той визираше избирането на Моджтаба Хаменей за върховен лидер на Иран.

Моджтаба е вторият син на аятолах Али Хаменей, предходния върховен лидер на Иран, който беше убит в началото на израелско-американската офанзива.

Тръмп беше заявил, че иска да участва в избора на нов върховен лидер на Иран.

Същевременно днес в Техеран имаше многохиляден митинг в подкрепа на Моджатаба Хаменей.

"Бог е велик!", "Смърт на Америка!", "Смърт на Израел!", скандираха хилядите иранци, събрали се на площад "Енгелаб". Те развяваха ирански знамена.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иран САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem