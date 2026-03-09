БАБХ: Открити са пестициди в слънчогледа от Аржентина и от втория кораб

Лабораторният анализ показва повишени нива на две от веществата, остатъчни количества от пестициди. Данните са от проба от втория кораб, пристигнал във Варна, взета в рамките на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните. Извършеният анализ отново установява наличие на активните вещества пиримифос-метил, делтаметрин и малатион, съобщават от БАБХ.

Стойностите на съдържание на малатион и делтаметрин са над максимално допустимите нива. При малатион превишението е приблизително три пъти над допустимото количество, а при делтаметрин се отчита понижение спрямо резултатите от първия кораб, но стойността остава над допустимия праг. По отношение на пиримифос-метил отчетените стойности, включително с приложената неопределеност на измерването от 50% съгласно методиката SANTE, са под максимално допустимото ниво.

В рамките на същия анализ е установено и наличие на тежките метали олово, кадмий и никел, както и при товара на първия кораб. Измерените стойности са под пределно допустимите концентрации, съответно пробата е в съответствие с нормативните изисквания.

Агенцията продължава да осъществява официален контрол върху целия процес по внос и транспорт към последващата преработка на слънчогледа, като всички действия се извършват по установения ред. Контролът на БАБХ остава постоянен до приключване на процедурите по вноса.