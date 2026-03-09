БАБХ: Открити са пестициди в слънчогледа от Аржентина и от втория кораб

Лабораторният анализ показва повишени нива на две от веществата, остатъчни количества от пестициди. Данните са от проба от втория кораб, пристигнал във Варна, взета в рамките на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните. Извършеният анализ отново установява наличие на активните вещества пиримифос-метил, делтаметрин и малатион, съобщават от БАБХ.
Стойностите на съдържание на малатион и делтаметрин са над максимално допустимите нива. При малатион превишението е приблизително три пъти над допустимото количество, а при делтаметрин се отчита понижение спрямо резултатите от първия кораб, но стойността остава над допустимия праг. По отношение на пиримифос-метил отчетените стойности, включително с приложената неопределеност на измерването от 50% съгласно методиката SANTE, са под максимално допустимото ниво.
В рамките на същия анализ е установено и наличие на тежките метали олово, кадмий и никел, както и при товара на първия кораб. Измерените стойности са под пределно допустимите концентрации, съответно пробата е в съответствие с нормативните изисквания.
Агенцията продължава да осъществява официален контрол върху целия процес по внос и транспорт към последващата преработка на слънчогледа, като всички действия се извършват по установения ред. Контролът на БАБХ остава постоянен до приключване на процедурите по вноса.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.