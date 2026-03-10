Снабдяването с горива е тема на заседанието на парламента

Затварянето на Ормузкия проток и готовността на България да осигури горива за населението и бизнеса ще бъде темата на извънредното заседание на Народното събрание. То се свиква по искане на ДПС - Ново начало.

Служебният министър на финансите Георги Клисурски увери по БНР, че страната ни не е заплашена от криза за горивата засега: „Хубавото е, че голямата част от суровия петрол, който България внася, е по дългосрочен договор с Азербайджан, а и това е хубаво по две линии. Първо, тъй като доставките преминават през Черно море, в момента тази зона е изолирана от каквито и да е военни действия, свързани с войната в Иран. Така че чисто като маршрут нашите доставки не са застрашени, идвайки от Азербайджан. И на второ място, тъй като е дългосрочен договорът, цените също са фиксирани преди началото на конфликта в Иран.“

Самият Клисурски вчера и днес е в Брюксел за участие в редовното заседание във формата „Екофин“, а на изслушването в Народното събрание са поканени и ръководителите на Агенция „Митници“ Георги Димов, Агенцията за военновременни запаси Асен Асенов и особеният управител на „Лукойл“ Румен Спецов.