Доц. Щерьо Ножаров: С удължаването бюджетът ще стане безсрочен

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължения бюджет в пленарната зала, което означава, че той може да бъде приет още следващата седмица. По думите на икономиста доц. Щерьо Ножаров досегашният бюджет е бил ограничен само в тримесечен срок.

“С удължаването ще стане безсрочен. Не го удължаваме за още три месеца", добави икономистът пред Bulgaria ON AIR. Доц. Ножаров направи сравнение - ако имахме бюджет и декември 2025 г. бяхме приели проекта на бюджета.

"Какво беше заложено - той беше изчислен на база на прогноза за цени на горивата 70 долара на барел, беше изчислена база на 14-процентен спад на цените на газта. Сега щеше да се разпадне. В него беше заложен 3% бюджетен дефицит, увеличение на темповете на заплати. Ако той беше приет, или трябваше да орежем всички разходи и заплати, или да удвоим дълга на 40 млрд.", обясни доц. Ножаров.

Финансиране на общините, социални плащания

За общините, с удължението на удължението, 80% от капиталовата програма е покрита. Икономистът обясни, че те имат право да разходят повече пари от миналата година, ако имат собствени приходи.

“Ако имат приходи по еврофондове или трансфери на база на преходни остатъци от миналата година. Общините се финансират на база на нормативи. Увеличението на пенсиите също е гарантирано с удължението на удължението, както и пари за социални помощи", заяви доц. Ножаров в предаването “България сутрин”.

По думите му единственият нов дълг са парите за механизма SAFE, но те са важни.

"Въпреки ситуацията, планираният икономически растеж в България за тази година е 2,7%. Това не е малка сума върху растеж, който за 2025 г. е около 107 млрд. евро. На 30 август приключва срокът за усвояване на пари по ПВУ и България вероятно ще усвои още няколко плащания. Новите механизми, които НАП прие с бюджета, вероятно ще породят пълна ефективност за повишена събираемост тази година", анализира доц. Ножаров.

Икономистът направи прогноза, че еврозоната няма да изпадне в рецесия.

Извънредно заседание в НС

По повод днешното извънредно заседание на Народното събрание заради конфликта в Близкия изток и евентуални криза с горивата, доц. Ножаров е категоричен, че България има наличности на горива до средата на април.

"Дотогава цените се влияят от международните пазари. За този конфликт има три алтернативи. Първата е между 4 и 6 седмици само ракетни удари, вторият сценарий е между 3 и 9 месеца - ще има и прокси война. Третата алтернатива е пълномащабна война с въвличане на отделни съседи на Иран над 9 месеца. Ако конфликтът продължи между 4 и 6 седмици, цената ще се задържи 85-97 долара на барел. Ако конфликтът продължи между 3 и 9 месеца, цената ще е между 105-130 долара на баел", прогнозира доц. Ножаров.

