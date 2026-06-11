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Богданов: България модернизира запасите си чрез помощта за Украйна

Спирането на помощта за Украйна е външнополитически гаф, категоричен е той

11.06.2026 | 09:03 ч. Обновена: 11.06.2026 | 09:08 ч. 32
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Решението на правителството да прекрати военната помощ за Украйна предизвика остри реакции от страна на опозицията. От "Продължаваме промяната" определиха хода като външнополитическа и икономическа грешка.

В ефира на bTV бившият министър на икономиката и депутат от ПП Богдан Богданов заяви, че решението е насочено към ограничен кръг избиратели, а не към реален проблем.

"Тази позиция на правителството е била насочена към една малка част от техния електорат - да подхрани това, което искат да чуят, без да има каквато и да било база в момента тази тема да бъде засягана", коментира той.

По думите му към момента никой не е искал нова помощ от България, включително и самата Украйна.

Богданов посочи още, че военната помощ е позволила на страната да обнови част от запасите си, като даде пример със стари боеприпаси, които така или иначе е трябвало да бъдат унищожени.

"Остарели боеприпаси трябваше да се извадят от нашите складове, те са с изтекъл експлоатационен срок. Трябваше да ги унищожим и да платим за това. Тези стари боеприпаси се извадиха, продадоха се на Украйна и с тези средства се запълниха складовете на ВМЗ с нови боеприпаси. Това е споразумение, което самият Димитър Стоянов подписа през 2023 г.", обясни депутатът.

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Според него решението на кабинета може да има негативни последици и извън страната.

"Това е един външнополитически гаф с първоначалната идея да задоволи местни динамики, но не можем да си позволим подобни грешки", заяви Богданов.

Той подчерта, че не става въпрос за еднократно действие, а за отклонение от досегашната линия на България по теми като европейската сигурност и отбранителната политика.

"Тук не говорим за едностранен акт, а за ясна политика, която България следва в една ключова за нас тема - единна европейска отбрана, позицията, която заемаме. Това са много общи теми, но систематично следваме тази политика", каза още той.

По-рано премиерът Румен Радев защити прекратяването на военната помощ за Украйна с аргумента, че България вече е дала достатъчно и продължава да търпи социално-икономически последици от войната. От своя страна министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че няма да допусне изпразване на военните складове.

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Тагове:

българия украйна оръжия помощ богдан богданов
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