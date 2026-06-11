Богданов: България модернизира запасите си чрез помощта за Украйна

Решението на правителството да прекрати военната помощ за Украйна предизвика остри реакции от страна на опозицията. От "Продължаваме промяната" определиха хода като външнополитическа и икономическа грешка.

В ефира на bTV бившият министър на икономиката и депутат от ПП Богдан Богданов заяви, че решението е насочено към ограничен кръг избиратели, а не към реален проблем.

"Тази позиция на правителството е била насочена към една малка част от техния електорат - да подхрани това, което искат да чуят, без да има каквато и да било база в момента тази тема да бъде засягана", коментира той.

По думите му към момента никой не е искал нова помощ от България, включително и самата Украйна.

Богданов посочи още, че военната помощ е позволила на страната да обнови част от запасите си, като даде пример със стари боеприпаси, които така или иначе е трябвало да бъдат унищожени.

"Остарели боеприпаси трябваше да се извадят от нашите складове, те са с изтекъл експлоатационен срок. Трябваше да ги унищожим и да платим за това. Тези стари боеприпаси се извадиха, продадоха се на Украйна и с тези средства се запълниха складовете на ВМЗ с нови боеприпаси. Това е споразумение, което самият Димитър Стоянов подписа през 2023 г.", обясни депутатът.

Според него решението на кабинета може да има негативни последици и извън страната.

"Това е един външнополитически гаф с първоначалната идея да задоволи местни динамики, но не можем да си позволим подобни грешки", заяви Богданов.

Той подчерта, че не става въпрос за еднократно действие, а за отклонение от досегашната линия на България по теми като европейската сигурност и отбранителната политика.

"Тук не говорим за едностранен акт, а за ясна политика, която България следва в една ключова за нас тема - единна европейска отбрана, позицията, която заемаме. Това са много общи теми, но систематично следваме тази политика", каза още той.

По-рано премиерът Румен Радев защити прекратяването на военната помощ за Украйна с аргумента, че България вече е дала достатъчно и продължава да търпи социално-икономически последици от войната. От своя страна министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че няма да допусне изпразване на военните складове.