Земеделци обвиняват част от търговските вериги в натиск да намалят цените с 15%. Твърдят, че само ден след срещата с премиера за инициативата "Кошница с грижа", те са започнали за получават съобщения да намалят доставните цени. Според тях в случаите, когато производителите не се съгласят с тези условия, те са изправени пред риска да бъдат прекратени доставките им към съответните търговски обекти, съобщи "Нова телевизия".

"Получихме 2 сигнала от производители, които споделиха, че са притискани от част от веригите, които участват в инициативата "Кошница с грижа" да намалят доставните цени. Това съвпада със заявеното на среща с премиера, че ще намалят за своя сметка с 15% цените на някои продукти. На следващия ден служители на част от тези вериги се обаждат и казват – ако намалите цената, ще купим вашата продукция, а ако не намалите – няма да я купим”, каза Марин Генуров, председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция.

От Министерството на земеделието вече са ги потърсили за повече информация.

"Нашата продукция е нетрайна, не можем да я задържаме повече от 1-2 дни. Ние сме безизходица и продаваме", казва производителят Иван Кабуров. "След като веригата намали цената с 15%, тази цена ще падне и на борсите и тържищата с още 15–20%. Това всичко ще се отрази върху реалните земеделски производители. От септември нататък повечето земеделци ще преструктурират бъдещето си, ще напуснат сектора и ще започнат да работят в други сектори", казва Кабуров.

Той допълни, че всички разходи за земеделците са се увеличили. "Увеличиха се торовете през последните 2–3 месеца с около 100%, горивата, отоплението, работната ръка. За продукцията на открито моите помпи харчат по 8–9 литра дизел на час, за да поливат полетата. Това е голям разход. Разходите са се увеличили средно с минимум 50–60%.

Оранжерийната продукция тази година е на горе-долу нормална цена, но външната е на изключително ниска. И търсенето е почти никакво. Всички земеделци са притеснени. Голяма част от тях пренасочиха своята енергия към други бизнеси", каза още Кабуров.

"Очакваме реакция от съответните министерства и контролни органи въз основа на сигнала, който подаваме", каза Генуров.

Днес производителите отиват на среща с ресорния министър Пламен Абровски. Според обявеното от правителството – веригите в инициативата "Кошница с грижа" се съгласяват поне 30 продукта от малката потребителска кошница да бъдат намалени с най-малко 15% за период от поне 6 месеца, като хипермаркетите сами се отказаха от допълнителна печалба. Премиерът Румен Радев вече поиска проверка на сигналите на земеделците.