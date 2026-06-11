Тръмп: САЩ скоро ще спрат ударите срещу Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за Fox News, че Съединените щати скоро ще прекратят въздушните удари срещу Иран.

По думите му американски изтребители продължават да действат в иранското въздушно пространство, но операцията е към своя край. Тръмп посочи още, че е провел директни разговори с ирански представители, които според него са поискали бомбардировките да бъдат прекратени.

Американският президент обаче подчерта, че въпреки намерението си да спре ударите, запазва възможността за нови военни действия срещу Иран при необходимост.

Тръмп заяви също, че Израел не участва в настоящите американски удари срещу ирански цели.

Техеран отрича да е имало контакти

Твърденията на американския президент бяха отхвърлени от Иран. Ирански държавни медии, позовавайки се на високопоставен представител на властите, съобщиха, че след последните американски атаки не е имало никакви контакти между Доналд Тръмп и ирански представители.

"Неверните твърдения на Тръмп, че ирански представители са се свързали с него, са прикритие, за да избегне война с Иран", заяви иранският представител.

Удари и напрежение около Ормузкия проток

Междувременно Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че американските сили са започнали удари по Иран в рамките на действия по самоотбрана в 17:15 ч. източноамериканско време, което съответства на 00:15 ч. българско време.

В отговор висшето командване на иранските въоръжени сили обяви, че Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове.

Въпреки това американските въоръжени сили съобщиха в социалната мрежа X, че търговски кораби продължават да преминават през стратегическия морски коридор.