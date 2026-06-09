Вече официално сме домакини на "Евровизия 2027"

Шефът на "Евровизия" Мартин Грийн връчи на генералния директор на БНТ Милена Милотинова официалния "Въвеждащ пакет на домакина" за подготовката на следващото издание на конкурса, което ще се проведе в България през 2027 г.

Пакетът се връчва от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) на обществената медия, която поема домакинството на конкурса, и съдържа ключови документи, организационни насоки и практически указания за подготовката и провеждането на събитието. Той предоставя рамката за работа по всички основни аспекти на домакинството – от организацията и продукцията до координацията с EBU и международните партньори.

"Честито на DARA, БНТ и България за победата. Вече официално сте домакин на "Евровизия 2027", каза Мартин Грийн.

От своя страна Милена Милотинова подчерта значението на домакинството на БНТ и България на предстоящото издание на песенния конкурс, на партньорството с EBU и подкрепата, която организацията оказва на обществените медии при реализирането на едно от най-мащабните музикални събития в света.

"Надявам се с общи усилия да направим така, че България да бъде отличен домакин на предстоящото издание на "Евровизия", заяви Милотинова.