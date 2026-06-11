Путин не го очакваше: украинската оръжейна индустрия расте с рекордни темпове

В малки работилници, разпръснати из Украйна, се изгражда военна машина с темпове, които оставиха най-мощните членове на НАТО в безизходица. Само през май украинското министерство на отбраната сертифицира 175 нови оръжейни системи за оперативна употреба, като близо 93% от тях са проектирани и построени изцяло в страната, пише The Telegraph.

Германия, за сравнение, сертифицира по-малко от 20 нови системи през цялата 2024 г. - най-бързата ѝ година в историята. Съединените щати разполагат с между две и пет наистина нови платформи годишно, като циклите на обществени поръчки са средно 10 години. Преди четири години Украйна отчаяно внасяше каквото и съюзниците ѝ изпратят. Днес тя сертифицира по шест нови оръжейни системи всеки ден.

"Съберете всичко това и ще получите екосистема от обществени поръчки за отбрана, която е напълно неузнаваема в сравнение с която и да е другаде в Европа", каза Киър Джайлс, асоцииран сътрудник на програмата "Русия и ЕвразияЮ на Chatham House.

Въпросът е как една страна, подложена на продължителни бомбардировки, успя да изгради това за четири години.

Отговорът, според Джайлс, започва не с пълномащабното руско нахлуване през 2022 г., а през 2014 г., когато Русия за първи път анексира Крим и подкрепи сепаратистите в Източна Украйна.

Това, което пълномащабното нахлуване промени, беше скоростта. Под натиска на екзистенциална заплаха, Украйна премахна бюрокрацията, която в други страни кара обществените поръчки да отнемат години или десетилетия.

Той възприе принципа на "бърз отказ": ако едно оръжие работи, го приемете; ако не работи, го изхвърлете, с много по-малко разходи и забавяне, отколкото би изисквал процес на доказване в западен стил.

Това доведе до свеждането на разработването до отделни батальони, които сега актуализират и модифицират собственото си оборудване на място.

175-те нови оръжия варират от дронове-прехващачи и наземни роботи до балистични ракети и бронирани машини. Сред новосертифицираните дронове, включително Tin, Tur, Mamba, Palii и D’Artanjan, е Lupynis-10-TFL-1. Той е разработен от The Fourth Law, основана през 2023 г. от Ярослав Ажнюк, чиято предишна компания е произвеждала дистанционно управляеми камери за домашни любимци. Това, което го прави забележителен, е какво означава на практика "първо ниво на автономност".

През по-голямата част от полета му, човешки оператор запазва контрол. Но в последните 500 метра, където руската електронна война е най-интензивна и заглушаването е най-вероятно да прекъсне връзката на пилота, бордовият изкуствен интелект на дрона поема изцяло контрола, идентифицирайки и заключвайки се към целта си без човешка намеса.

Компанията казва, че това увеличава процента на успех на мисията с два до пет пъти, с допълнителни разходи от само 10 до 20 процента.

Друг важен нов дрон е Сичен, построен за дълбоки удари на обхват до 870 мили, носещ 88-фунтова бойна глава.

Способността му да се ориентира в активна електронна война позволява на Украйна да извършва удари в Русия, въпреки кампанията на Москва за намеса и отвличания на дронове.

Наземните роботи, включително Gnom, Primar-Killer, Vepr, Plyushch+ и Ratel X, които бяха одобрени през май, също са ключови.

Най-значим е Ratel X, нископрофилен боен робот,

способен да извършва разузнаване, миниране и евакуация на ранени по линията на огъня, както и да изстрелва свои собствени оптични FPV атакуващи дронове директно на бойното поле.

Украинските сили вече са превзели руска позиция, използвайки само роботи и безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Натискът за автономия не спира на фронтовата линия.

Украйна също така тихо изгради вътрешна ракетна програма от нулата, като балистичната ракета FP-7 с обхват от 200 км вече е в активна експлоатация. По-мощната FP-9, с отчетен обхват от 850 км и бойна глава от 800 кг, способна да достигне Москва, се очаква да завърши тестовете си това лято. А крилатата ракета FP-5 Flamingo, с обсег от 3000 км и бойна глава от 1150 кг, вече е поразила цели на повече от 1500 км в Русия.

Докато Украйна разчита на по-малки фабрики, създадени от бивши цивилни, подходът на Русия е обратен: държавно контролиран монопол, концентриран в съоръжения като „Алабуга“, произвеждащ едно оръжие в огромен мащаб без конкуренция и стимул за иновации.

Тя е опасна в суровия си обем, но е крехка в неспособността си да се адаптира.

Междувременно Западът наблюдава и до голяма степен не успява да извлече правилните поуки.

Вътрешният производствен капацитет на Украйна в областта на отбраната е нараснал от 20 милиарда долара (15 милиарда британски лири) през 2024 г. до 35 милиарда долара (26,2 милиарда британски лири) през 2025 г., като се прогнозира, че производството ще достигне 50 милиарда долара (37,5 милиарда британски лири) тази година, цифра, която би я направила един от най-големите производители на отбранителна продукция в Европа.