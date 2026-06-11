Регистрирано е земетресение край Вранча

Слабо земетресение е регистрирано в Румъния, съобщи Европейският и средиземноморски сеизмологичен център.
Трусът е локализиран в района на град Бузау, в близост до сеизмичната зона Вранча - най-активният земетръсен район в Румъния и един от най-активните в Европа.
Според данните на Европейския и средиземноморски сеизмологичен център земетресението е било с магнитуд 3,6. От Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН отчитат магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер.
По данни на сеизмолозите огнището на труса е било на дълбочина над 100 километра под земната повърхност.
До момента няма информация земетресението да е било усетено на територията на България. Не се съобщава и за материални щети или пострадали.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.