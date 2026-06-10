Украйна с нов коз срещу Русия, но пилоти предупреждават: много дронове не са готови за бой

Дроновете със среден обсег дават на Украйна начин да атакува снабдителни маршрути и командни пунктове в тила на Русия. Но пилотите на дронове също трябва да прекарват време в тестване на нови модели от обещаващия клас дронове. Дроновете със среден обсег на Украйна са нейният нов коз срещу Русия, но според пилотите много от тях не са готови за бой при доставката, пише BI.

За Спринг някои от новите дронове, които забавиха настъплението на Русия, пристигнаха с толкова много технически проблеми, че на практика бяха прокълнати.

"При всеки полет всичко, което можеше да се обърка, се объркваше", разказа пилотът на дрона от подразделението „Тайфун“ на Украинската национална гвардия пред Business Insider за първата система, която е тествала в началото на 2025 г.

Камерата на дрона с фиксирани крила спираше да работи или софтуерът му забиваше преди излитане. Контролите понякога спираха да реагират след няколко минути или батериите се изтощаваха, каза тя. И това след като вече беше изпратен на фронта за бойна употреба.

Спринг, идентифицирана с позивната си от съображения за сигурност, отказа да назове конкретната система. Но каза, че е тествала над 10 вида дронове за удари на средно разстояние за Typhoon, повечето от които са украинско производство. Тяхното използване нараства бързо на фронтовата линия и все повече производители изпращат своите модели от този клас дронове, за да бъдат пилотирани от войските на фронта.

Въпреки че се считат за "готови" дронове, качеството им може да варира значително, като някои срещат сериозни проблеми, преди да преминат тестовите полигони, каза тя. В бойни условия такива повреди могат да струват скъпо на украинските части, което налага на пилоти на дронове като Спринг да разпределят времето си между фронта и щателното тестване на системите с фиксирани крила.

Но тя каза, че е тествала над 10 вида дронове със среден обсег за Typhoon, повечето от които са произведени в Украйна. Използването им нараства бързо на фронтовата линия и все повече производители изпращат своите модели от този клас дронове, за да могат войските на фронтовата линия да летят с тях.

Въпреки че се считат за "завършени" дронове, качеството им може да варира значително, като някои срещат сериозни проблеми, преди да преминат тестовите полигони, каза тя. В бой подобни повреди могат да бъдат скъпоструващи за украинските части, което изисква пилоти на дронове като Спринг сега да жонглират с времето на фронтовата линия с щателно тестване на системите с неподвижно крило.

Част от рецептата за успеха на Украйна е, че тези дронове, разработени с главоломна скорост от много производители, се тестват от опитни бойни пилоти, процес на проба-грешка, който отнема време, но помага за отстраняване на дефектни системи. Спринг съчетава времето си на южния фронт с няколко дни на тренировъчни полигони, провеждайки до 11 ежедневни полета, всеки от които трае от 30 до 80 минути. Дроновете, които започнат да изпитват проблеми, се тестват стриктно.

Дроновете със среден обсег на действие обикновено се класифицират като системи с фиксирани крила,

които могат да летят между 18 и 180 мили. Анализаторите казват, че те са осигурили критично предимство на Украйна, позволявайки ѝ постоянно да атакува логистика, командни пунктове и транспортни средства в тилови райони, които руските командири са смятали за безопасни.

Спринг е специализирана предимно в дронове, които могат да летят между 40 и 60 км, и ги тества от началото на миналата година. След като разреши дрон на тестов полигон, тя го довежда на фронтовата линия за допълнителни изпитания, преди да може да се счита за боеготов. Някои дронове се представят достатъчно добре при доставката, че преминават само през няколко теста за одобрение, докато други са толкова проблематични, че изискват десетки полети, добави тя.

Ключов аспект, който тя оценява, е тяхната надеждност срещу руско заглушаване след прелет на дълги разстояния. Някои дронове със среден обсег са оборудвани с изкуствен интелект за насочване, който ги поддържа в полет и продължава да търси плячката си, след като загубят връзка с контролната станция на пилота.

Дроновете трябва да могат да поразяват цели надеждно на 25 мили разстояние и повече, способност, която наруши начина на водене на бойни действия на Русия и допринесе за нетна загуба на територия за нейните сили през последните няколко месеца. Русия напредва, като изпраща вълни от пехотинци срещу окопани позиции, и всички постигнати от тях печалби трябва да бъдат бързо подсилени с пресни войски, боеприпаси и артилерия. Като атакуват тези активи в тила, дроновете със среден обсег могат да осуетят руските завоевания.

Като цяло, дроновете, които Спринг тества, струват между 1000 и 15 000 долара всеки, каза тя. Неуспешен удар с дрон със среден обсег не само губи парите на нейното подразделение, но може да отнеме и около час полетно време поради разстоянието, необходимо за достигане на целта, добави тя.

Съществува и риск неуспешният дрон да попадне непокътнат в руски ръце, което ще позволи на враговете на Украйна да реконструират технологията му.

Цената на неуспешния удар може да бъде и човешка. Украйна използва много от тези дронове, за да поразява постове на руски пилоти на дронове с изглед от първо лице, които от своя страна атакуват украински войски.

По време на тестовете Спринг каза, че екипът ѝ поддържа тесен контакт с производителите и предоставя обратна връзка за техните продукти.

Първият дрон със среден обсег, който тя тества, например, е претърпял толкова много промени от началото на 2025 г., че сега се счита за нова система.

Микола Белесков, анализатор на дронове за най-голямата украинска организация за групово финансиране за военни цели, ComeBackAlive, каза пред Business Insider, че украинските производители на оръжие се конкурират на пазара с директен достъп с фронтовите части, където трябва да поддържат репутацията си в реално време.

Дроновете със среден обсег на действие обикновено изглеждат като малки самолети, с размах на крилата от около 1,8 до 2,4 метра и приблизително с размерите на самостоятелен каяк.

Един от най-известните дронове със среден обсег в Украйна е Hornet, произведен от американската компания Perennial Autonomy. Оборудван със система за насочване с изкуствен интелект, той би трябвало да носи 11-килограмова бойна глава на разстояние около 93 мили и беше използван многократно през май от украинските сили за безпилотни системи за тормоз на руските логистични магистрали зад южния фронт.

Реални тестове от войски помогнаха за създаването на бързия иновационен цикъл, с който Украйна е известна.

Но Джордж Барос, директор на „Иновации и търговски проекти с отворен код“ в Института за изследване на войната, заяви, че системата също така излага фронтовите линии на Украйна на съкращения от компании, конкуриращи се за печалба.

Войски като Спринг трябва да отделят време за филтрирането им, въпреки че Украйна също така смекчава проблема с управляван от правителството пазар, Brave1, който оценява прототипите въз основа на тяхната надеждност.

Въпреки това, Барос каза, че съюзниците от НАТО биха могли да обмислят системи, които позволяват на войските да се събират и да предоставят по-директна обратна връзка на производителите на фронтовата линия. САЩ например въведоха програмата за превозни средства, устойчиви на засади, по време на войната в Ирак като спешен отговор на крайпътни бомби, убиващи войници в Humvee.

Гил Барндолар, външен сътрудник по военни анализи в мозъчния тръст Defense Priorities, каза, че „постоянната, изключително бърза обратна връзка“ на Украйна се възползва от минимална намеса от страна на нейното министерство на отбраната.

САЩ също биха могли да се поучат от тази система, каза Барндолар, въпреки че предупреди, че Украйна се бори на собствена земя с по-добър достъп до своята индустриална база. Вашингтон се готви за водене на експедиционни войни.