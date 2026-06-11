Как футболът спечели Америка: 75 години битка срещу традициите

САЩ са съдомакини на най-голямото досега Световно първенство по футбол, което бележи кулминацията на развитието на футбола – от пренебрегван спорт до динамична култура. Футболът в Америка никога не е бил третиран като всеки друг спорт.

В страна, която дори не може да се споразумее как да нарича играта, тя е била ту обичана като ъндърграунд група, ту осмивана като отровен чуждестранен внос, а през по-голямата част от историята си – напълно игнорирана, пише WSJ.

Но ако САЩ са в състояние да бъдат съдомакини на най-голямото Световно първенство в историята през следващите пет седмици, това се дължи на кипяща подводна течения, която е поддържала играта в Америка в продължение на почти век. Днес страната може да се похвали с една от най-посещаваните вътрешни лиги в света, мъжки национален отбор, който постоянно се класира в топ 15, и жизнена футболна култура, която се върти около простата радост от чаша бира в събота сутрин.

Пътят дотук не е линеен. Възходите и паденията на сложните отношения на Америка с най-популярния спорт в света включват един забравен гол в сърцето на Бразилия, създаването на спортна лига от нулата през 90-те години, пристигането в Холивуд на един от английските „Спайс Бойс“ и уникалния американски оптимизъм. Сега, когато над 6 милиона фенове се готвят да присъстват на Световното първенство, страната, която толкова дълго пренебрегваше този спорт, се озовава с гордост в центъра на футболния свят.

Когато новината за поражението на Англия с 1:0 от САЩ по време на първия кръг на Световното първенство през 1950 г. достигна до Лондон от Бразилия, смаяните британци предположиха, че това е печатна грешка. Със сигурност изобретателите на играта бяха спечелили с 10:0, а не бяха загубени от група относителни аматьори. Но истината беше, че в Бело Оризонти американците успяха да направят зашеметяващ фурор. С гол на родения в Хаити Джо Гаетженс, който по-късно щеше да изчезне в Порт о Пренс при режима на Франсоа Дювалие, САЩ си осигуриха една от най-значимите победи в историята на футбола си. Но това не беше точно началото на славна поредица от Световни първенства. Американците нямаше да се класират отново в продължение на 40 години.

Кралят на Ню Йорк

Докато отборът на САЩ не успя да се доближи до Световното първенство, най-близкото до човешкото въплъщение на Световното първенство се случи в Америка. През 1975 г. бразилец на име Едсон Арантес до Нашименто пристига в Ню Йорк, за да подпише с краткотрайния отбор, наречен Космос. Той е по-известен на останалия свят като Пеле. Той се е върнал от пенсиониране, привлечен от многомилионен договор за завладяване на САЩ. През трите си сезона в Америка той разпродава стадион „Джайънтс“ и редовно затваря „Студио 54“. Но дори и най-харизматичният голмайстор, живял някога, не може да направи футбола да се развива. До средата на 80-те години Северноамериканската футболна лига се разпада - и САЩ са широко възприемани като футболна пустош.

В началото на 90-те години САЩ все още представляват пионерската граница на играта. Десетки професионални отбори се появяват и изчезват, изчезвайки от американската спортна сцена, тъй като неизбежно им свършват парите. Така че, когато ФИФА се съгласи да проведе Световното първенство в Америка за първи път през 1994 г., сделката дойде с едно решаващо условие: САЩ трябваше да създадат професионална футболна лига.

И така, с 5 милиона долара от организационния комитет на Световното първенство, шепа ръководители основаха Major League Soccer. Когато лигата стартира, с 10 централно притежавани отбора, малцина очакваха тя да бъде неудържим успех. Целта беше просто оцеляване.

Вместо да изчезнат, САЩ бяха домакини на друго Световно първенство пет години по-късно, този път за жени. И в тази сфера на играта американците бяха най-далеч от аутсайдерите. През това лято САЩ си проправиха път към финала и подариха един от най-трайните образи в историята на американския спорт. Пред телевизионна аудитория от 18 милиона зрители, Бранди Частейн вкара победния дузпа в последната дузпа срещу Китай, разкъса ризата си и веднага превърна черния спортен сутиен Nike в символ на американското спортно превъзходство.

През първото си десетилетие от съществуването си, MLS направи всичко възможно, за да привлече каквито и да е големи имена,

за да запълни няколко допълнителни места. Но през 2006 г., когато лигата вече беше здраво установена, тя насочи поглед към играч от различен калибър. Те не се насочиха просто към футболна звезда от А-листата - MLS се насочи към една от най-разпознаваемите знаменитости на Земята. Няма значение, че сложната мрежа от правила на лигата би направила почти невъзможно да му се плати това, което струваше.

Пристигането на Бекъм в Лос Анджелис скоро се превърна в момент от Британска Колумбия/Нова Зеландия за лигата - и футбола в тази страна. Той донесе легитимност, звездна сила и отвори вратата за още звезди като него, които да го последват. Това също така даде началото на период на агресивно разрастване за лигата. По това време MLS се стабилизира на 12 отбора. Но до 2016 г. броят им достигна 20. А днес MLS се гордее с 30 отбора, средна посещаемост от над 20 000 фенове на мач и 10-годишен договор за излъчване с Apple на стойност 2,5 милиарда долара.

След 40 години в международната футболна пустиня – и още две десетилетия на слабо представяне – САЩ влязоха в 21-ви век с ново поколение играчи, които се бяха доказали като достатъчно полезни, за да прекосят Атлантика до Европа. Играчи като Тим Хауърд и Клинт Демпси започнаха безмилостната работа в Англия по промяна на възприятията, че американските спортисти могат да спортуват само с ръце. Но като национален отбор, на САЩ все още им липсваше един отличителен момент. Беше необходим Ландън Донован, спокойното калифорнийско хлапе с номер 10 на гърба, за да промени това.

С изправената пред елиминация в груповата фаза през 2010 г., Донован се включи с победен гол в 91-ата минута, за да запази отбора си в турнира. По-важното е, че той даде на американските фенове първия истински вкус от холивудския финал на Световното първенство.

Световното първенство през 2010 г. показа, че САЩ могат да се превърнат във футболна нация за няколко седмици на всеки четири години. Но за да поддържат този интерес през периода, ще трябва да се включат в по-широката кинематографична вселена на европейския клубен футбол. Необходима беше знакова сделка за 250 милиона долара между NBC и английската Висша лига, за да ги убеди да го направят.

С всеки мач от сезон 2014-15, излъчван на живо, английският футбол бързо си извоюва малък ъгъл в американския спортен телевизионен пейзаж. Феновете на Висшата лига се превърнаха в нещо като статутен символ за светски тип спортни маниаци, които се бяха уморили да се мъчат с тричасови футболни мачове и оцениха удобството на 90-минутен формат с влизане и излизане, който приключваше до обяд. Сега шестгодишният договор на NBC с Висшата лига струва над 450 милиона долара на сезон, което е повече от пет пъти повече от първоначалния договор.

Шестнадесет години след като Бекъм промени футбола в Америка само с пристигането си, той успя да го направи отново, като намери играча, който беше по-скоро глобална икона. До 2023 г. Бекъм беше съсобственик на MLS, след като упражни опцията за създаване на разширителен отбор, която си беше осигурил, когато се присъедини към LA Galaxy като играч. А за своя розов екип на Интер Маями той знаеше точно кого иска: аржентинския световен шампион Лионел Меси.

Възползвайки се от партньорствата на лигата с Apple и Adidas, Бекъм направи Меси най-високоплатения играч в историята на американския футбол. И за една нощ Меси направи Интер Маями известен. Навсякъде, където пътуваше отборът, цените на билетите скочиха до небесата. Неговата фланелка моментално стана бестселър в лигата, носена от деца от Бруклин до Буенос Айрес. А за тези, които си спомняха дните на Америка като футболен затънтеност, това бележеше най-голямата подкрепа.