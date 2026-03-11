София и Варна остават без транспорт, КНСБ иска скок на парите с 5%

Александър Шопов от Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ коментира пред медии, че поканата към премиера, министъра на финансите и кмета на София за посещение в трамкарите е останала без отговор.

"Поканихме ги още в края на миналия месец с официални писма, както до министър-председателя, така и до министъра на финансите, така и до столичния кмет. Никой не пожелава да дойде да разговаря с работниците. Очевидно на нас не ни вярват и казват "Вие само искате едни пари". Очевидно е по-лесно от удобните министерски кресла и креслата в Столична община да се пускат позиции и някой сега да се сеща, че трябва всички да седнем на една маса. Тези проблеми, ако не седнем всички заедно, няма как да се решат. Сега някой тази дъвка да я предъвква месеци след това, не мисля, че е сериозно", заяви Шопов пред "България сутрин".

По думите на синдикалиста, проблемите в транспорта са ясни от години и не се нуждаят от външни одити, тъй като общински специалисти могат да направят необходимия анализ.

Шопов също посочи, че финансовите средства, гласувани за подобряване на условията на труд, не достигат до всички дружества, като пример даде Столичния автотранспорт и електротранспорт, които са получили частично финансиране.

"И във вчерашният ден, и в понеделник бяхме на протести в страната. Радваме се, че получихме подкрепа от кмета на град Русе и от кмета на град Варна, които застанаха зад исканията на работниците. И всъщност те са наясно с тези проблеми. И са наясно с това, че заедно трябва да потърсим решение", коментира Шопов пред Bulgaria ON AIR.

Той допълни, че синдикатите настояват за увеличения на заплатите с 5% чрез удължителния бюджет, както е направено за други сектори на обществения сектор.

Ако това не бъде одобрено от Народното събрание до края на седмицата, работниците са готови на предупредителни блокади в София и други градове.

"Реално работниците и днес са готови да спрат работа, както и във Варна. Колегите също казаха, че това е предупредителна акция и желаят да им бъдат чути исканията, защото в крайна сметка и там работят хора и има нужда от допълнителни средства, така че хората са готови", заяви Шопов.