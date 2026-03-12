България и Гърция със съвместни полети на F-16 в нашето небе

Военновъздушните сили на България и Гърция ще проведат съвместни тренировъчни полети в въздушното ни пространство.

Със заповед на министъра на отбраната Атанас Запрянов от 12 март 2026 г. е разрешено преминаването през и пребиваването на територията на Република България на два самолета F-16 от гръцките ВВС с екипажи и щатно въоръжение и при нужда до 50 военнослужещи за обслужване на самолетите. Заповедта е издадена в изпълнение на законовите разпоредби, съобразно които министърът на отбраната е уведомил и съответните компетентни държавни органи.

Съвместните полети на българските и гръцките ВВС ще се провеждат за целите на усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство. Те не са свързани с провеждането на военни операции или подготвителни действия за такива.

В началото на март български многоцелеви изтребители F-16 извършиха учебно-тренировъчни полети над София. Полетите бяха част от планова подготовка на Военновъздушните сили и включваха ниско прелитане по единично и в двойка, както и тренировки за заход и кацане на граждански летища в страната.

От Министерството на отбраната уточниха, че дейността има за цел подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи извън военните бази, включително използване на цивилна летищна инфраструктура при нужда.

Военните подчертаха, че тренировъчните полети не са свързани с текущи военни операции или международни конфликти, а са част от планираната подготовка на българските ВВС.

Полетите се провеждат в период, когато България постепенно въвежда в експлоатация новите изтребители F-16 Block 70, доставени по договор със Съединените щати. Осемте самолета от първата партида вече са базирани в авиобаза „Граф Игнатиево“, но все още преминават през процес на интеграция и обучение на пилотите.